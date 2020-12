Pubblicata la nuova classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita: la Granda è 20ª, prima in Piemonte

Nello specifico dei vari parametri - e rispetto alle 107 posizioni disponibili - siamo all'8° posto per ricchezza e consumi (al 4° nell'indicatore dei depositi bancari e al 98° nella rata media mensile), al 64° per ambiente e servizi (all'8° per riqualificazione energetica degli immobili e al 103° per tasso di motorizzazione), al 14° per giustizia e sicurezza (dove figuriamo però al 5° per estorsioni e al 94° per furti in abitazione), al 13° per affari e lavoro (al 4° per Startup innovative e all'86° per cessazioni di imprese), al 74° per demografia e società (al 12° nelle iscrizioni anagrafiche) e al 62° per cultura e tempo libero (al 15° per partecipazione elettorale e al 98° per collegamenti internet 100 Mbit/s, in percentuale sul numero di abitanti).