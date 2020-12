Cambio di medici nel distretto sud est: cessano l'attività Manuela Massano e Giovanni Taramasso

Cesseranno la propria attività il 31 dicembre nell’ambito territoriale di Ceva il medico di medicina generale dr. Giovanni Taramasso e nell’ambito territoriale di Dogliani, Bonvicino e Somano la dr.ssa Manuela Massano.

Al fine di non interrompere la continuità dell’assistenza, gli assistiti in carico ai sanitari dovranno effettuare la nuova scelta del Medico recandosi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, della delega nel caso in cui non possa presentarsi il Distretto interessato corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso gli sportelli scelta revoca dal 4 gennaio 2021.

In data 1 gennaio si inserisce quale medico titolare di medicina generale il Dr Antonello Jacobucci (tel. 327/7442988) che presterà la propria attività su appuntamento a Dogliani (Via Savona, 45 Lunedì dalle ore 15,30 alle ore 18,00; Martedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; Mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 13,30; Giovedì dalle ore 14,00 alle ore 17,00; Venerdì dalle ore 09,30 alle ore 11,30), Somano (Via Conte D’Aste, 2: Lunedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 (escluso l’ultimo Lunedì di ogni mese); Mercoledì dalle ore 09,30 alle ore 11,00) e Bonvicino (Piazza Principe della Cisterna, 2: Lunedì dalle ore 14,00 alle ore 15,00 (ultimo Lunedì di ogni mese))

Sempre il 1 gennaio si inserisce quale medico titolare di medicina generale il Dr. Fogliacco Paolo che presterà la propria attività su appuntamento a Ceva in via Via Marenco, 50 (tel. 328/1915900) con i seguenti orari: Lunedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30; Martedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00; Mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30; Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 19,00; Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,30.

Gli assistiti che vorranno effettuare la scelta del nuovi medici dovranno recarsi, muniti della tessera sanitaria, codice fiscale, e della delega, nel caso in cui non possa presentarsi il diretto interessato, corredata dalla fotocopia del documento d’identità presso i seguenti Uffici a decorrere dal 4 gennaio 2021 :

Sportello di Scelta/Revoca c/o Ospedale di Ceva Via San Bernardino

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato)

Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto SUD EST c/o Ospedale Vecchio

Lunedì dalle 08,30 alle 12,30

Mercoledì dalle 09,30 alle 12,30

Giovedì dalle 14,00 alle 16,30

Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto SUD EST sede di DOGLIANI

Lunedì/Martedì dalle 08,00 alle 12,30

Mercoledì/Giovedì dalle 14,30 alle 16,30

Sportello di Scelta/Revoca c/o Distretto SUD EST sede di CARRU’

Mercoledì/Giovedì dalle 08,30 alle 12,30

Sportello di Scelta/Revoca c/o Ospedale di Mondovì Via San Rocchetto, 99

dal Lunedì al Venerdì dalle 08,00 alle 17,00 (orario continuato)

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it

E’ anche possibile effettuare la scelta del nuovo Medico online sulla nuova applicazione "Il mio medico"presente sul portale "Salute Piemonte", accessibile con SPID, Carta Identità Elettronica o Tessera Sanitaria CNS.

Gli assistiti potranno effettuare la nuova scelta del Medico nell’ambito territoriale unico del Distretto di residenza/domicilio, con la limitazione che se la distanza tra la loro residenza/domicilio e lo studio del MMG che intendono scegliere supera i 20 chilometri, dovranno avere l’accettazione da parte del MMG nei cui confronti intendono effettuare la scelta e compatibilmente con la loro disponibilità di posti al momento della scelta.