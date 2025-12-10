Il grazie della Fondazione Ospedale Alba-Bra: 3000 scatole natalizie per chi si occupa del territorio

È iniziata la distribuzione delle tremila scatole natalizie destinate a chi ogni giorno fa vivere la sanità del territorio: dipendenti e collaboratori dell’Asl CN2, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, professionisti convenzionati e consulenti.

Un gesto ormai tradizionale, che la Fondazione Ospedale Alba-Bra rinnova anche per questo Natale, come segno di vicinanza e riconoscenza verso le persone che, con ruoli diversi, sostengono il lavoro dell’ospedale Ferrero di Verduno.

Il direttore Luciano Scalise lo definisce un tassello importante della filosofia della Fondazione: “A Natale scegliamo di dire grazie a tutti quelli che lavorano in sanità. È un modo semplice per ricordare che la forza dell’ospedale risiede nelle persone”.

Le scatole – curate nei dettagli e in distribuzione in queste ore – sono state rese possibili grazie al sostegno degli sponsor che, anche quest’anno, hanno scelto di partecipare al progetto. La Fondazione desidera esprimere un ringraziamento di cuore a chi ha contribuito con generosità alla loro realizzazione, riconoscendo il valore di un gesto che raggiunge l’intera comunità sanitaria. "Un enorme grazie anche i volontari della Fondazione che rendono possibile la distribuzione delle scatole dalle 6,30 alle 23,30, ben 17 ore no-stop", conclude Scalise.