Banca di Cherasco inaugura una nuova filiale a Torino. e programma la terza apertura

Banca di Cherasco è presente a Torino da anni, con la filiale attiva dal 2018 in via Santa Teresa, nel cuore della città e dove hanno sede le attività finanziarie del capoluogo regionale.

Nel mese di novembre, l’istituto di credito cheraschese ha aperto una nuova filiale nel quartiere Parella, in via Nicomede Bianchi angolo via Carlo Capelli, dove oltre alle attività di sportello ordinario offre attività di consulenza e un’ampia area self.



Le risorse a disposizione della clientela sono Luca Gottero, responsabile della filiale e neoassunto, Daniele Lattanzio, viceresponsabile che vanta una vasta esperienza nel Cuneese, in particolare nel settore della finanza, e Rosy Caci, anche lei assunta in Banca di Cherasco da poco meno di un anno.



Realizzata coi nuovi colori dell’istituto, che fanno riferimento alla capogruppo Cassa Centrale, la filiale è la prima a presentarsi con le insegne con il logo color ottanio e giallo zafferano. Al suo interno, oltre all’elegante area self rivestita delle immagini delle città delle Paci e di Torino, sono presenti gli uffici del responsabile e del viceresponsabile della filiale e un ampio spazio per gli sportelli e la consulenza.



I divieti imposti dall’emergenza sanitaria non hanno permesso di organizzare la consueta inaugurazione che è stata posticipata al 2021, in concomitanza con l’apertura di una terza filiale a Torino, nel quartiere Crocetta.



“Banca di Cherasco ha deciso di investire nel Torinese assumendo nuove risorse e radicandosi in città con due nuove filiali”, dichiara Pier Paolo Ravera, direttore generale di Banca di Cherasco. “La filiale di via Santa Teresa ha dimostrato, sin dalla sua apertura, che la città di Torino ha interesse verso il nostro istituto; per questo ci è sembrato naturale investire nuovamente sul capoluogo regionale con l’apertura di altre due agenzie”.



“Torino è una città che può dare molto”, spiega il presidente Giovanni Claudio Olivero, “in cui le persone chiedono un ritorno a una banca disponibile e sotto casa, proprio come si presenta Banca di Cherasco”.