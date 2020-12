Mondovì lancia il "Giringiro test" per conoscere le idee e le necessità dei giovani

“Cosa chiedono i giovani di Mondovì? Di cosa hanno bisogno? Quali temi vorrebbero portare all’interesse della cittadinanza e perché?”.

Queste sono soltanto alcune delle domande alle quali cercherà di rispondere il questionario lanciato dal progetto "GIRINGIRO", rivolto ai giovani dai 13 ai 25 anni che inizierà proprio in questi giorni.

Anche il Comune di Mondovì, è diventato partner dell'iniziativa, insieme a Pastorale Giovanile e alla Caritas Diocesi di Mondovì, Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, Centro Formazione Professionale Cebano Monregalese e ASD Macramè del “Progetto Giringiro”, promosso dalla Cooperativa Sociale Caracol e finanziato da Fondazione CRC.

“Si tratta di una iniziativa di promozione e solidarietà sociale, il cui obiettivo è ascoltare i nostri ragazzi e comprendere le loro esigenze, per tradurle poi in azioni mirate: per questo abbiamo supportato volentieri l’iniziativa della Cooperativa Caracol” - spiegano l'assessore alle politiche sociali Cecilia Rizzola e l'assessore alle politiche giovanili Luca Robaldo.