Come illuminare il bagno piccolo

Una tendenza che, da diversi anni ormai, caratterizza gli interni domestici è la poca estensione degli spazi. In virtù di quanto appena ricordato, capita spesso di trovarsi a dover arredare e illuminare un bagno piccolo. Come gestire quest’ultimo aspetto? Nelle prossime righe, la nostra redazione ha selezionato alcuni consigli pratici.

Viva le applique

Non bisogna spaventarsi nel momento in cui si deve illuminare un bagno piccolo. Facendo riferimento alle proposte di arredamento online , si possono infatti trovare tantissime soluzioni adatte a tutti i gusti e a tutte le tasche.

In questo novero è possibile citare le applique, da posizionare possibilmente ai lati dello specchio del bagno. Come ben si sa, si tratta di un’alternativa molto adatta ai bagni di estensione contenuta in quanto consente di illuminare in maniera estremamente mirata.

Faretti a incasso? Sì, grazie!

I faretti a incasso sono un’altra ottima risposta quando ci si chiede “Come illuminare un bagno piccolo?”. Per quale motivo vale la pena sceglierli? Perché danno respiro allo spazio, permettendo di valorizzare i colori scelti per il soffitto e il contro soffitto (che dovrebbero essere possibilmente caratterizzati da cromie chiare).

L'illuminazione perfetta quando si ha poco spazio sulla parete

Il bagno piccolo, nel momento in cui viene arredato, richiede l’attenzione a numerosi aspetti. Molto spesso, quando li si gestisce, si sceglie di sfruttare gli spazi verticali per mensole e nicchie. In questi frangenti, cosa si può fare con l’illuminazione? Le idee sono diverse e prevedono diverse alternative interessanti.

In questo novero, troviamo le luci sospese, che dovrebbero essere sistemate sullo specchio. Se non si carica eccessivamente l’insieme dal punto di vista estetico, un’idea originale prevede il fatto di scegliere, in questi frangenti, dei paralumi particolarmente evidenti.

Specchio, specchio

Lo specchio, come abbiamo appena visto, è un accessorio a dir poco speciale quando si tratta di valorizzare il bagno piccolo. Muovendoci sempre nell’ambito dell’illuminazione, possiamo trovare una soluzione tanto economica quanto affascinante. Di cosa si tratta? Dello specchio retroilluminato, alternativa che consente di conciliare l’essenzialità spaziale e la distribuzione ottimale della luce in un’area del bagno fondamentale per la vita quotidiana.

Luci fredde o luci calde?

Ecco una domanda che tutti si fanno nel momento in cui si chiedono come illuminare il bagno piccolo. Nel momento in cui gli spazi sono particolarmente angusti, la scelta migliore da fare è senza dubbio quella della luce fredda.

Entrando maggiormente nel dettaglio, facciamo presente che tra le alternative migliori troviamo le lampadine a incandescenza. Per quel che concerne la temperatura di colore, l’ideale è non superare i 2700 K.

Lampadario? Perché no!

Ci sono scelte che, quando si parla di illuminazione del bagno piccolo, possono risultare eccessive e anche un po’ assurde. Tra queste, rientra il lampadario. Bene: questa soluzione può risultare perfetta anche nel bagno di estensione contenuta. Quello che conta è gestirla al meglio. Ciò significa dare un senso alla sua presenza. Un’idea interessante prevede, per esempio, di associare un lampadario esteticamente importante nei toni del rosso a un parquet dall’essenza tendente al caldo.

Luci... e non solo!

La scelta delle luci vere e proprie aiuta a illuminare alla perfezione il bagno piccolo, ma bisogna andare oltre. Forse non tutti sanno che anche le piastrelle possono essere un grandissimo ausilio. Quali sono i consigli per scegliere al meglio? Il fatto di optare per soluzioni bianche per le pareti. Perfette sono anche le piastrelle grigie con finitura lucida.

Concludiamo con un piccolo consiglio da professionisti: nel bagno arredato in stile eclettico, per ampliare la percezione spaziale e rendere l’ambiente più luminoso si può appendere alla porta un piccolo specchio.