L'appello di Coldiretti Cuneo alle Istituzioni: "Più risorse e semplificazione per tutelare le aziende"

Condifesa dimostra oggi più che mai – rimarca Coldiretti Cuneo – il suo dinamismo e la sua estrema attualità: i cambiamenti climatici in atto, responsabili di eventi atmosferici dalle conseguenze disastrose per coltivazioni, allevamenti e strutture, rendono indispensabile una copertura assicurativa per consentire alle imprese di affrontare con la dovuta tranquillità le sfide dell’agricoltura del futuro. Il ruolo di Condifesa Cuneo è ancora più importante in un momento storico come quello che stiamo vivendo perché gli imprenditori hanno necessità di certezze per pianificare con serenità la ripartenza post pandemia.