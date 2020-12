Bra: domenica 20 mercato di Natale

La domenica che precede il Natale, come da tradizione, a Bra si svolge un mercato straordinario: è in programma, riorganizzato secondo le regole anti-covid, domenica 20 dicembre 2020, dalle 7,30 in piazza Carlo Alberto. Nella stessa giornata, sotto l’Ala di corso Garibaldi ci sarà il Mercato della Terra.



E’ invece anticipato a giovedì 24 dicembre il mercato di venerdì 25, mentre è sospeso l’appuntamento di venerdì 1 gennaio 2021. Mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, il mercato si svolgerà regolarmente. La calendarizzione dei mercati durante le Festività è stata concordata in collaborazione con le Associazioni di categoria Ascom Bra e Fiva zona di Bra