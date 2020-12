Il grazie e gli auguri del sindaco di Niella Tanaro per Natale 2020: "Riscopriamo il valore delle piccole cose" (VIDEO)

Il Natale si avvicina e, anche se saranno festività molto diverse da quelle tradizionali, il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina, ha voluto dedicare un momento di riflessione rivolto all'anno che sta per finire per ringraziare tutti coloro che hanno lottato contro la pandemia e continuano ad aiutare la comunità.

"Questo 2020 è stato un anno difficile e l'emergenza sanitaria non è ancora finita, ma questi momenti devono insegnarci ad apprezzare le piccole cose e a voler bene al nostro territorio" - spiega il sindaco rivolgendosi ai niellesi - "Con questo messaggio volevo ringraziare tutti coloro che hanno lavorato e continuano, a diverso titolo, ad aiutare la comunità. Ringrazio quindi i medici e tutti gli operatori sanitari che lavorano negli ospedali, tutto lo staff della casa di riposo, il nostro parroco, la Croce Rossa, la Protezione Civile, il Comando dei Carabinieri e tutte le Forze dell'Ordine, le associazioni locali, i dipendenti comunali e in particolare il gruppo volontario. Anche se sarà un Natale particolare, auguro di cuore a tutti tanta serenità e tanta speranza per il futuro".