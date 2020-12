A Cuneo 123 decessi a causa del Covid 123: i positivi sono 315

Sono 315 le persone attualmente positive al Coronavirus, a Cuneo. 204 quelle in isolamento domiciliare.

Continua però a crescere il numero dei decessi a causa del virus, arrivati purtroppo a 123. In totale, le persone venute a contatto con il virus da inizio pandemia sono 3096. A comunicare i dati è il Centro Operativo Comunale, che ricorda la necessità di non abbassare la guardia durante il periodo delle feste natalizie.

Ad una settimana dall’apertura della piattaforma per la presentazione delle domande per i Buoni Spesa (destinati ai residenti nel Comune di Cuneo in stato di assoluto bisogno economico e necessità di generi alimentari e beni di prima necessità) sono state presentate 635 richieste, di cui pochissime respinte per mancanza dei requisiti.

Tra oggi e domani verranno consegnate ai beneficiari le circa 600 carte prepagate (valore 100 euro), un anticipo del contributo complessivo che verrà erogato a gennaio del nuovo anno.

Le richieste possono essere presentate online sul sito istituzionale (nella pagina dedicata ai Buoni Spesa contenuta nella sezione “Coronavirus – Gestione della situazione a Cuneo”), oppure telefonicamente chiamando il numero 0171-444.700 (orari: dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30, venerdì dalle 8.30 alle 12.30).

Situazione mercati

A seguito del Decreto Legge 18 dicembre 2020 n. 172, col quale sono state adottate ulteriori misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del DPCM del 3 dicembre 2020 (“Zona Rossa”), mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 (“Zona Arancione”).

Ne consegue che, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, per le giornate di giovedì 24, sabato 26, giovedì 31 dicembre 2020, sabato 2 e martedì 5 gennaio 2021, nei mercati cittadini saranno consentite esclusivamente le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Anche il consueto mercatino mensile del Trovarobe, previsto per sabato 26/12/2020, non potrà svolgersi.

Per le giornate in cui trova applicazione l’articolo 2 del DPCM (“Zona Arancione”), sono invece consentiti i mercati anche per la componente non alimentare (come il mercato di martedì 29 o il Mer.Cu di mercoledì 30 dicembre 2020).

Informazioni utili

Si ricorda che per qualsiasi informazione di carattere non sanitario è attivo il numero unico 0171-44.44.44 (operativo dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 17, il venerdì mattina dalle 8.30 alle 13).

Per chi volesse contribuire ad aiutare le tante famiglie cuneesi che in questi giorni si stanno trovando in difficoltà, è possibile fare una donazione mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Cuneo, IBAN: IT 22 P 03111 10201 0 0000 0032346, indicando la seguente causale: “COVID-19 Solidarietà alimentare e Codice Fiscale”.