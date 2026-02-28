Cortemilia in lutto per Simone Marenco: stimato imprenditore edile e figura di riferimento per la comunità

Una notizia dolorosa ha colpito la comunità di Cortemilia: si è spento Simone Marenco, classe 1970, imprenditore edile stimato e figura benvoluta.

Titolare di una propria impresa edile, Simone Marenco era una presenza solida e riconosciuta nel settore delle costruzioni, attivo sul territorio locale e nelle aree limitrofe, rispettato grazie alla qualità del sua lavoro, alla serietà e all'affidabilità.

Rimasto orfano in adolescenza del padre Luciano, anch'egli scomparso prematuramente, Simone aveva saputo portare avanti l'impresa con intelligenza, equilibrio e determinazione, sostenuto dalla madre Albina e dalla fiducia di quanti lo conoscevano. Di lui chi lo ha conosciuto ricorda il sorriso franco e leale, le parole gentili e misurate, la capacità di ispirare fiducia con il ragionamento pacato e l'approccio equilibrato alla vita.

Simone Marenco è deceduto in Sardegna. A causa delle procedure necessarie per il trasporto della salma, al momento non è ancora possibile comunicare la data e l'orario dei funerali, che saranno organizzati dalla ditta di onoranze funebri Cerretti.

Simone Marenco lascia la madre Albina, la sorella Michela, la moglie Daniela e i figli Francesca e Lorenzo.