METEO / Domenica di maltempo: rovesci intensi e neve sopra i 1400 metri

Dopo un sabato caratterizzato da tempo sostanzialmente stabile, il Piemonte si prepara a affrontare un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire da domenica. L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpa) ha diramato il bollettino alle 14 di oggi, 28 febbraio, anticipando l'arrivo di un'onda depressionaria sull'Italia settentrionale che porterà aria più fredda in quota e una sensibile instabilità della colonna atmosferica.

Oggi pomeriggio il cielo rimane stabile con nubi alte in transito sulle Alpi e una generale nuvolosità in pianura. I venti rimangono deboli, con temperature in diminuzione verso i 2000-2100 metri al nord.

Domani, tuttavia, la situazione cambierà radicalmente. Domenica 1° marzo sono infatti previsti rovesci inizialmente sparsi e deboli sulla fascia pedemontana alpina, che si intensificheranno progressivamente fino a diventare moderati o localmente forti tra il tardo mattino e la mattina successiva. I fenomeni si estenderanno alle pianure nel corso del pomeriggio. La quota neve è stimata tra i 1400 e i 1700 metri. I venti soffieranno deboli o localmente moderati sudoccidentali sulle Alpi, mediamente deboli altrove, tra sud e sud-est sull'Appennino, orientali sui restanti settori.

Il quadro migliorerà gradualmente a partire da lunedì pomeriggio, quando una rimonta dei valori di pressione sul Mediterraneo centrale porterà cieli più soleggiati. Lunedì persisterà ancora un cielo nuvoloso con precipitazioni deboli o moderate al mattino, specialmente nel Piemonte settentrionale, che andranno attenuandosi da metà giornata fino all'esaurimento, con quota neve sui 1400-1600 metri. venti saranno generalmente deboli, sudoccidentali al mattino con successiva rotazione da ovest sulle Alpi, variabili altrove.

Per martedì 3 marzo le previsioni indicano un ritorno alla stabilità, con cielo poco o parzialmente nuvoloso e nubi localmente più compatte sul Piemonte sudoccidentale. Possibili foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulle pianure. Le precipitazioni saranno sostanzialmente assenti. I venti soffieranno deboli dai quadranti settentrionali in montagna, variabili altrove, con rinforzi moderati settentrionali in area appenninica dal pomeriggio.