A Corneliano d'Alba sala gremita per "Capiamo il referendum": la cittadinanza si prepara al voto

Un centro culturale "Cascina del Parroco" gremito ha ospitato, nel pomeriggio di sabato 28 febbraio, l’atteso incontro informativo "Capiamo il referendum". L’evento, nato dalla sinergia tra la Biblioteca Civica "Scarzello" e l’Associazione "Anziani e pensionati" di Ceresole d'Alba, ha centrato l’obiettivo: fare chiarezza su un tema complesso in vista della consultazione del 22 e 23 marzo.

A guidare i cittadini tra i tecnicismi della riforma costituzionale della giustizia è stata la professoressa Maria Luisa Vitale. Grazie alla sua esperienza come docente di diritto ed economia, la relatrice è riuscita a tradurre il linguaggio giuridico in concetti accessibili a tutti, analizzando con imparzialità le implicazioni del voto.

L’esposizione ha toccato i punti cardine del referendum confermativo, rispondendo alle numerose domande arrivate da una platea attenta e desiderosa di approfondire il funzionamento dei meccanismi democratici.

L'affluenza oltre le aspettative testimonia quanto la comunità senta forte il bisogno di momenti di formazione civica. Non solo soci dell'associazione anziani, ma anche molti giovani hanno riempito la sala di Piazza Trinità, confermando che il tema della giustizia è sentito come fondamentale e trasversale.

"Siamo entusiasti della risposta dei cittadini," hanno commentato gli organizzatori a margine dell'evento. "Vedere una partecipazione così attiva è la prova che, quando si offrono strumenti seri di comprensione, la comunità risponde con entusiasmo e senso di responsabilità."

L'incontro si è concluso con un lungo applauso e la consapevolezza diffusa che una partecipazione elettorale consapevole sia il primo pilastro della democrazia. Grazie alla chiarezza della Prof.ssa Vitale e all'impegno della Biblioteca e dell'Associazione, Corneliano si avvicina all'appuntamento elettorale di marzo con maggiore consapevolezza e spirito critico.