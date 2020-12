"Passerò la mattinata in coda alle Poste": sempre più frequenti le segnalazioni dei cuneesi per le attese infinite fuori dagli uffici postali

Da dopo l'emergenza Covid, gli orari e i giorni di apertura di molti uffici postali della Granda sono stati ridotti. Segnalazioni, in particolare in queste ultime settimane, ce ne sono arrivate tante. Persone costrette a stare ore in fila, all'esterno, prima di poter accedere ai locali.

Con il freddo di questa stagione, la situazione è peggiorata. Ci hanno scritto più volte i residenti di San Rocco Castagnaretta, evidenziando i disagi continui, la riduzione di personale agli sportelli e di orario di apertura. Per qualunque pratica, non si attende mai meno di un'ora.

Anche in molti altri comuni della provincia la situazione è analoga.

E, a Cuneo, lo è anche negli uffici più grandi, come quello di corso Vittorio Emanuele II dove, già alle 8 di stamattina 22 dicembre, c'erano più di 10 persone in coda. Dopo un'ora le persone avevano superato le venti unità. Morale della favola, un signore ci ha scritto evidenziando come sarà costretto a passare la mattinata in coda solo per ritirare una raccomandata.

Dalla scorsa primavera anche questo ufficio ha ridotto l'orario, chiudendo nei pomeriggi. Sportelli aperti solo dalle 8.20 alle 13.35. E cittadini costretti a stare ore e ore in coda, al freddo, in attesa del proprio turno.