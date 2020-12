LPM srl con sede a Mondovì, leader nel settore della prefabbricazione in cemento armato e precompresso dal 1976 cerca figura professionale dotata di diploma tecnico (Geometra/Architetto/Ingegnere Junior) da inserire full time in ufficio tecnico per la progettazione esecutiva e la preventivazione degli elementi prefabbricati.

E’ richiesta la padronanza di Autocad 2D e del pacchetto Office.

Inviare CV a : jessica.bruno@lpmpref.it