I giochi di abilità di maggior successo per il mercato italiano ed europeo

I giochi di abilità sono conosciuti e diffusi in tutto il mondo non solo per quanto riguarda le indubbie qualità ludiche e legate principalmente al divertimento, ma anche perché costituiscono un metodo di allenamento per la mente e per quello che c’è dietro il gioco in sé. Non è certo casuale se in sede accademica sono stati condotti degli esperimenti partendo proprio dallo studio di giochi di abilità e di società come la dama o gli scacchi, senza dimenticare i giochi di carte, specialmente quelli con i mazzi francesi: poker e blackjack. Nello specifico il gioco del blackjack è proprio quello che viene spesso accostato alla matematica, al calcolo delle probabilità e agli studi che interessano l’area delle scienze statistiche.

Il MIT Blackjack Team e il film 21

Resta memorabile il caso che coinvolse alcuni allievi del MIT, il Massachusetts Instituite of Technology e dell’Harvard University, i quali dal 1979 in poi studiarono un sistema di conteggio delle carte considerato tra i più elaborati al fine di vincere al gioco del blackjack. Da questa vicenda reale è stato tratto anche un fortunato film cinematografico, interpretato tra gli altri da Kevin Spacey e da Jim Sturgess. La pellicola che si intitola semplicemente 21, come viene chiamato il gioco del blackjack tra i giocatori più esperti e appassionati, è stata realizzata nel 2008 dal regista Robert Luketic . Una vicenda che si basa appunto su un fatto reale e che ci indica come il gioco del blackjack particolarmente negli Stati Uniti d’America, in Canada e nel Regno Unito, venga praticato, studiato e amato già da lungo corso. Non è la stessa cosa per l’Europa, dove invece la sua affermazione è graduale e progressiva e si svolge principalmente nei giorni nostri.

Come esplode la moda del blackjack in Italia

Questa esplosione del fenomeno del blackjack coincide essenzialmente con due fenomeni mediatici: il gioco online e la pokermania. Il gioco online si afferma durante gli ultimi 18-20 anni, prima in Nord America, successivamente in Asia e in Oceania, per arrivare anche in Italia e nel resto d’Europa. Oggi il gioco digitale è diventato una vera e propria industria, dato che il gambling online ha ottenuto numeri importanti che lo indicano come un settore in rapida crescita e in costante espansione, anche i giochi da vivo progrediscono seguendo questo trend, 888 live casino ad esempio è una delle sale da gioco più conosciute dove si possono trovare in modalità live, quindi dal vivo i classici come le roulette, il baccarat, i dadi o il blackjack.

Per diventare giocatori esperti di blackjack ci sono alcune accortezze che è il caso di conoscere, studiare ed eseguire. Prendiamo ad esempio lo studio pratico delle tabelle che si utilizzano nel gioco del blackjack, indicandoci come svolgere una partita a questo gioco seguendo un metodo che possa rendere le nostre mosse strategicamente adeguate a battere il banco e aumentare le probabilità di vittoria, riducendo il margine di vantaggio che il dealer, i nostri avversari possono avere, mano dopo mano. Ogni combinazione ha una sequenza di giocate utili, in base alle nostre carte che vanno appunto dall’asso alle figure, dal due al dieci.

Il gioco del blackjack analizzato da un punto di vista tecnico

Nel gioco del blackjack, a differenza del poker il seme non ha alcun valore o differenza, visto che conta solo il punteggio e il valore nominale di ogni singola carta. La regola fondamentale che bisogna tenere a mente è quella di arrivare molto vicini al punteggio di 21, senza andare oltre visto che in punto superiore al 21 comporta una perdita. Abitualmente a blackjack si gioca con più mazzi di carte, aspetto che rende il gioco in apparenza estremamente complesso, visto la mole di carte e di punteggio che bisogna tenere a mente. Il sistema di conteggio delle carte, pur essendo praticabile, è molto complesso e non tutti i giocatori lo praticano, tuttavia ci sono queste tabelle che possono aiutarci a districarsi e a ridurre il margine di vantaggio da parte del banco. Come per tutti i giochi di abilità che si svolgono con le carte, i metodi per arrivare a vincere una mano sono molteplici, aspetto che rende il blackjack avvincente e intrigante sia per il gamer neofita, sia per quello più esperto e navigato.