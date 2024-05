Banca di Boves, via libera al bilancio e festa per i 135 anni dell'istituto di credito

Davanti a un pubblico di oltre 1.300 soci è stato approvato all’unanimità il bilancio 2023 . L’anno si è concluso con dati positivi in termini di andamento gestionale e di solidità della Banca, che ha raggiunto un livello di “ CET 1 RATIO ” estremamente lusinghiero, pari al 28,46%.

L’utile di esercizio, pari a 7,67 milioni di euro , ha permesso ai soci di destinare a beneficenza, come proposto dal consiglio di amministrazione in assemblea, la cifra di ben 750.000 euro .

Un’assemblea speciale si è aperta nella sua seconda parte: è stata un’occasione per festeggiare insieme ai soci i 135 anni della Banca di Credito Cooperativo più longeva d’Italia .

"Banca di Boves - fa sapere l'istituto – da sempre lavora a contatto col territorio e la gente che lo abita. Dunque il modo migliore per festeggiare insieme i 135 anni con i soci, è stato il mettere al centro la gente: quella che lavora con la banca, che si incontra e si ascolta ogni giorno. I protagonisti sono stati dunque proprio loro: storie emozionanti raccontate ai soci attraverso video e testimonianze dirette dei protagonisti: per raccontare insieme una comunità che lavora, progetta, sogna, desidera. Una ricetta di longevità che la banca custodisce da 135 anni e che ha come ingredienti principali: soluzioni, concretezza, passione, amicizia attraverso la cooperazione nel credito".