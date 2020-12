40 metri quadrati di lana lavorata a mano, anche da Francia e Marche, per gli addobbi natalizi di Paesana (FOTO)

1800 “quadratini” di lana di 15 centimetri di larghezza. Che, in totale, compongono una “maxi pezza” di 40,5 metri quadrati.

Sono soltanto alcuni dei numeri dell’immenso lavoro che il gruppo delle ricamatrici di Paesana ha portato a termine per addobbare il paese in vista delle festività natalizie.

I 1800 quadratini di lana, realizzati all'uncinetto, ai ferri e al telaio da una cinquantina di persone, messi insieme, hanno dato vita a tre originalissimi alberi di Natale, che ora fanno bella mostra di loro nella rotonda di ingresso al paese, in piazza Vittorio Veneto, e di fronte alla Confraternita di Santa Margherita.

Da cosa nasce l’idea delle ricamatrici paesanesi? “A Natale dell’anno scorso – ci spiegano – vedendo l'albero di sei metri di altezza a San Biagio di Centallo, realizzato per aderire al progetto ‘Un filo che unisce il mio cuore al tuo’, abbiamo pensato: perché non provarci anche noi?”.

L’idea è stata lanciata a gennaio 2020, praticamente un anno fa: “Abbiamo iniziato a far correre la voce a quanti avrebbero potuto aiutarci a realizzarlo”. E così, nel giro di pochi mesi, sono arrivati i 1800 quadratini. Non solo, però, da Paesana: quadratini di lana sono giunti anche da altre parti d’Italia, come le Marche. Oppure ancora Oltralpe, dai vicini francesi.

Nei mesi estivi, le ricamatrici hanno cucito a mano due alberi da tre metri di altezza e un albero di due metri. Ma avanzavano ancora molti quadratini, “così abbiamo preparato delle ghirlande distribuite a tutti i negozianti del paese, e alcuni alberelli da appendere in piazza”.

Il gruppo di artiste si è completamente autofinanziato, lavorano insieme, divertendosi un mondo e rendendosi conto di come, “veramente, con la collaborazione di tante persone si possono fare grandi cose”.

Il Comune ha fornito il supporto dei suoi operai per posizionare gli alberi in paese. Nella rotonda alle porte di Paesana, oltre all’albero, sono state posizionate le statue in legno che raffigurano la Natività.

Parallelamente, il Comune ha anche fatto installare le tradizionali “luminarie” di Natale lungo le vie del paese, che erano state comprate a suo tempo dai commercianti. Nell’ambito delle installazioni luminose, sono stati montati anche appositi fari per dare maggiore risalto, di notte, agli “alberi di lana”.

Un paese che, seppur in un anno difficile, non si è perso d’animo per indossare lo spirito del Natale.