260 bigliettini di Natale per i ricoverati grazie ai bambini della Scuola Primaria di Ceresole d’Alba

L’ASL CN2 intende esprimere il proprio più sentito ringraziamento nei confronti dei bambini e degli insegnanti della scuola primaria di Ceresole d’Alba che, con l’arrivo del Natale, hanno colto l’occasione per donare un pensiero di auguri a tutti i degenti dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero di Verduno”: i bambini hanno, infatti, realizzato 260 bigliettini di auguri plastificati, colorati e decorati in vari modi- e da loro firmati -, da donare in tutti i reparti del presidio ospedaliero.

Il grazioso pensiero è stato distribuito ai pazienti dal personale nella mattinata di oggi, venerdì 25 dicembre.

Con l’occasione, la Direzione ringrazia tutti coloro che sono stati fondamentali per l’ASL, in questo anno complicato, dall’intero personale dell’Azienda alla Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra Onlus, e si unisce ai bambini e agli insegnanti nell’augurare ai cittadini ricoverati un sereno Natale oltreche una pronta guarigione.