Ancora allerta gialla per neve nelle prossime ore anche nel Cuneese

Come anticipato nelle scorse ore, Arpa Piemonte nell'ultimo bollettino ha diramato l’allerta gialla per neve su tutta la regione, dove dal tardo pomeriggio è atteso un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche.

Fino alle prime ore di domani il Piemonte sarà interessato da precipitazioni deboli diffuse, con fenomeni più intensi sul settore sudoccidentale.



Per il Cuneese l'allerta si concentra sulla pianura e valle Tanaro. Già la scorsa notte in molte zone è tornata ad imbiancare la neve.

La quota neve è prevista in sensibile calo: sul basso Piemonte potrà scendere fino a 300–400 metri, mentre sul resto della regione si attesterà tra i 600 e gli 800 metri. Possibili nevicate anche a quote collinari, con potenziali disagi alla viabilità, soprattutto nelle ore notturne.

Un miglioramento delle condizioni meteo è atteso dalla mattinata di domani, a partire dai settori occidentali, con progressiva attenuazione delle precipitazioni e schiarite nel corso della giornata.

Si raccomanda prudenza negli spostamenti e di seguire gli aggiornamenti ufficiali per l’evoluzione della situazione meteo.