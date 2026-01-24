Savigliano: torna “Oasi a porte aperte”

Il Centro educativo post-scolastico di Oasi Giovani apre i propri locali per farsi conoscere a genitori e studenti. Lunedì 26, martedì 27 e giovedì 29 gennaio – dalle 17 alle 19 – torna “Oasi a porte aperte”.

Si potranno visitare le aule di corso Roma e incontrare gli operatori per avere informazioni sulle attività di studio, compiti e gioco che quotidianamente vengono portate avanti. «Dalle attività didattiche, ludiche e ricreative, fino al servizio mensa, passando per l'accompagnamento dalla scuola alla nostra sede e viceversa», evidenziano le educatrici.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il 331.5969044.



