Valle Gesso, rifugio Casa Savoia chiuso per pericolo valanghivo

"Rifugio chiuso per pericolo valanghivo", questo l'annuncio sulla pagina Facebook di Casa Savoia in valle Gesso, che grazie alle ultime nevicate regale paesaggi e scenari suggestivi.

"Quest’anno sembra essere tornati indietro nel tempo. Paesaggio fiabesco che NON DEVE TRARRE IN INGANNO.

Tanta é la neve in Valle Gesso e TANTO É IL PERICOLO VALANGHIVO.

Per stanotte sono previste ulteriori nevicate che col sole di domani potrebbero generare anche valanghe spontanee di grandi dimensioni lungo l’accesso ai rifugi.

Invitiamo a non intraprendere il percorso anche se tracciato.

Le foto sono odierne 24/01/26.

Nella speranza di tornare operativi al più presto ricordiamo di consultare sempre il bollettino nivometereologico Aineva e di valutarlo attentamente a livello locale".