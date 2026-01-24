 / Attualità

Attualità | 24 gennaio 2026, 13:39

Cuneo, la battaglia per salvare i cedri di piazza Europa continua lunedì 27 in Consiglio comunale

L’Associazione Di Piazza in Piazza e il Comitato Sos Cedri invitano i cittadini a partecipare all’iniziativa organizzata in avvìo dell’Assemblea municipale e annunciano un nuovo ricorso al Consiglio di Stato

Cuneo, la battaglia per salvare i cedri di piazza Europa continua lunedì 27 in Consiglio comunale

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha respinto, dichiarandolo inammissibile il ricorso presentato dall’Associazione Di Piazza in Piazza e dal Comitato Sos Cedri, contro il progetto di riqualificazione di piazza Europa, ritenendo corretto l’iter seguito dall’Amministrazione comunale. In sostanza, dopo questo pronunciamento i cedri piantati nell’area si possono abbattere. Ma l’Associazione e il Comitato non intendono mollare. “Restano in piedi - dicono - tutte le nostre osservazioni sul fatto che con quell’intervento si vìolino l’articolo 9 della Costituzione e le regole comunitarie e che sia privo di ragionevolezza e di logicità, come peraltro già affermato una prima volta dal Consiglio di Stato. Su questo aspetto il Tar non si è espresso”. 

Per cui? “Abbiamo deciso di ricorrere di nuovo al Consiglio di Stato. Su questa vicenda andremo fino in fondo”.

Ma non solo. “Invitiamo tutti i cittadini che hanno a cuore i cedri di piazza Europa all’iniziativa organizzata in avvìo del Consiglio comunale di lunedì 27 gennaio, alle 17. Per dire che ci siamo”.

s.pe.

