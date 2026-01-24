Polizia locale di Bra, quattro agenti premiati dalla Regione in occasione di San Sebastiano [FOTO E VIDEO]

Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono San Sebastiano la polizia locale di Bra ha voluto premiare chi si è distinto in modo particolare nelle proprie funzioni. Nella sede centrale, lo scorso 22 gennaio, il comandante Davide Detoma, commissario capo, ha conferito a quattro agenti un attestato ufficiale della Regione Piemonte per meriti conseguiti.

Un segno di gratitudine da parte dell’assessore regionale alla Sicurezza e alla Polizia locale Enrico Bussalino e del presidente Alberto Cirio, che riconoscono il loro merito nell’aver sventato due tentativi di suicidio da parte di due adulti braidesi. A quello regionale non è loro mancato anche quello da parte dello stesso Comando.

Due sono i rispettivi episodi verificatisi e di conseguenza gli interventi risolutivi premiati.

Nel documento relativo al primo si recitano queste parole: “L’assistente Michela Nicola, il 26 ottobre 2024 intorno alle 20.30, insieme al collega Carmine Molfese, durante il loro servizio, intervenivano su richiesta del Nue (Numero unico d’emergenza) 112, in un’abitazione di un quarantenne braidese che manifestava gesti anticonservativi, tentando di gettarsi dal terzo piano; gli Operatori di Polizia Locale, sfondavano la porta, raggiungevano il soggetto già seduto sul balcone e lo affidavano alle cure del personale sanitario”.

Per il secondo, invece, si attesta che “in data 11 settembre 2024, verso le 15, gli agenti Mario Alessandro Pappalardo e Simone Scarpiello, durante il loro servizio, intervenivano in un fabbricato dove si trovava una trentenne in stato confusionale, nel tentativo di rassicurarla. La donna improvvisamente si dirigeva verso la balconata, tentando un gesto anticonservativo, ma veniva raggiunta e afferrata dagli Operatori della Polizia Locale che riuscivano a salvarle la vita”.

Nella nostra videointervista la testimonianza e l'emozione per il riconoscimento dei protagonisti dei fatti che li hanno coinvolti.



Nel corso della cerimonia sono stati, inoltre, nominati tre ispettori, nella carica quindi di sottoufficiali.

La promozione ha coinvolto ancora una volta Carmine Molfese e Michela Nicola, che salvarono la vita alla quarantenne braidese, e a Fabiola Bevilacqua. Applauso per l’agente Mario Alessandro Pappalardo, neopapà proprio lo scorso 22 gennaio del piccolo Francesco.

Tutti i vari gradi e i riconoscimenti sono stati festeggiati con foto ricordo in compagnia del sindaco Gianni Fogliato, degli assessori Francesco Matera, Francesca Amato, Lucilla Ciravegna, Walter Gramaglia e del presidente del Consiglio Comunale Fabio Bailo.