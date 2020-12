Fossano: è morta suor Efisia storica dirigente della scuola primaria paritaria San Domenico

Chiunque abbia mai sentito parlare della scuola paritaria fossanese San Domenico a Fossano, non può non averne parlato senza nominare suor Efisia. Da 5 anni ormai era ricoverata a Mondovì Carassone, dove è risultata positiva al Covid, e dal quale oggi è arrivata la triste notizia: alle ore 7.30 suor Efisia si è spenta.



Nata nel 1933 è stata dirigente scolastica alle “domenicane” dal 1984 al 2015 vedendo passare sotto la sua direzione generazioni e generazioni di fossanesi. La dirigente viene ricordata da tutti coloro che l’abbiano conosciuta come una donna saggia e concreta, ma anche autorevole, capace di osservare le situazioni da un’altra prospettiva e di fornire sempre il consiglio giusto o trovare le parole giuste.

Una donna sempre all’altezza dei ruoli che ha ricoperto, insegnante esperta, dirigente attenta e disponibile.



“Oggi un pezzettino del mio cuore vola in alto con Suor Efisia - ricorda Corina Peretti, maestra di inglese alla primaria - Lei, la dirigente della scuola che mi ha accolto nel 2007, che mi ha sempre difeso e sostenuta. Cuore enorme, tante esperienze di vita forti e mille insegnamenti. Mi mancheranno le nostre telefonate, le sue sgridate e i suoi consigli”