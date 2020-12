Capodanno 2020: il Comune di Cuneo emana l'ordinanza anti-botti su tutto il territorio

Può quasi sembrare una presa in giro quella delle ordinanze anti-botti in questo 2020, con l'Italia in zona rossa e il coprifuoco alle 22. Sarà, infatti, un Capodanno senza feste in piazza, senza cenoni, senza spettacoli pirotecnici nelle grandi città ma non è detto, in realtà, che sarà senza botti.

Anzi, potrebbe essere addirittura peggio, perché molti potrebbero decidere di spararli in casa. Senza trascurare anche l'aspetto psicologico, che lega la tradizione dei fuochi artificiali anchelegata alla volontà di scacciare i demoni cattivi, allontandando il vecchio con la speranza di un nuovo migliore.

In questo senso, chi non avrebbe voglia di sparare i botti, per scacciare un 2020 davvero difficile e accogliere con speranza il 2021?

Ma resta comunque vietato e proprio in questi giorni molti Comuni stanno pubblicando ordinanze di divieto. Tra le ragioni primarie, oltre all'incolumità delle persone, del patrimonio pubblico e per evitare danneggiamenti vari, c'è quella della tutela degli animali da affezione.

In alcuni territori, come quello di Mondovì, per esempio, è vietato sempre, come da regolamento di Polizia Locale.

I botti sono vietati anche a Cuneo, su tutto l'altipiano, come da ordinanza del 23 dicembre scorso. Divieto, quindi, di utilizzo di fuochi d’artificio, petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere, dalle 14,00 del 30 dicembre 2020 fino al 1° gennaio 2021 compresi, nella zona compresa tra via 11 settembre, via Federico Mistral a sud, i torrenti Gesso, Stura a ovest ed a est e loro confluenza a nord, ed inoltre ad una distanza non inferiore a 500 metri, in linea d’aria, da qualunque edificio ubicato nelle frazioni del capoluogo.

Per i trasgressori multa fino a 500 euro.