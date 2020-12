Uncem, Colombero per il 2021: “Al Governo chiediamo la tutela dei territorio montano"

La montagna come legame e vissuto, come conoscenza che di essa mostra l’essere autentica risorsa e concreta opportunità. È così che il neo-presidente UNCEM, Roberto Colombero, ha deciso e firmato una proposta per il 2021 indirizzata al Governo: dall’attuale e generalizzato 10% di cashback per ogni acquisto, la richiesta che si possa passare al 20% per chi paga con carta negli esercizi commerciali e nelle imprese dei Comuni montani italiani e nei piccoli Comuni.

Commenta Roberto Colombero: “Sul cashback rafforzato mi aspetto un impegno e un segnale dal Decreto Ristori, unificato dall’uno al quattro nella conversione in Parlamento. Anche il Ristori Quinquies che si sta scrivendo può dare una risposta alla nostra istanza. Uncem sta lavorando anche con Poste Italiane e con gli istituti di credito per limitare commissioni sui pagamenti elettronici e costo di noleggio del pos. Tutti devono averlo, ma le commissioni negli esercizi e in tutte le imprese dei Comuni montani, devono essere azzerate.”

Aumentare l’opportunità non soltanto delle città ma anche delle piccole realtà, promuovendone le attività commerciali, significa puntare ad un minor spopolamento ed a maggiori risorse di scala per garantire servizi e migliorare la qualità della vita. Significa per l’UNCEM far vivere la montagna.