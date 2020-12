Occhiali immersivi e cuffie: a Savigliano il teatro diventa virtuale e arriva direttamente a casa

Sale teatro chiuse, ma dall’1 al 2 febbraio grazie alle competenze messe in campo da Piemonte dal Vivo in collaborazione con il Teatro Milanollo, i cittadini di Savigliano possono assistere ad un’opera di elevato profilo culturale direttamente da casa tramite degli speciali visori.

Al via il progetto speciale "Segnale d’allarme - Smart Watching" di e con Elio Germano e la regia di Omar Rashid grazie a Piemonte dal Vivo arriva in regione per consentire la visione a 360° dello spettacolo in realtà virtuale direttamente a casa degli spettatori, attraverso occhiali immersivi e cuffie.

Il ritiro e la consegna dei visori avvengono presso alcune librerie in massima sicurezza e secondo tutti i protocolli di sanificazione. Lo spettatore ha la sensazione di trovarsi in teatro, di essere in compagnia di altri spettatori, sentendo l’energia della sala teatrale e cercando lo sguardo di chi gli è seduto accanto, perfino i gesti.

È possibile ritirare i visori con lo spettacolo di Elio Germano presso Mondadori Book Store di Savigliano dall’1 al 2 febbraio.