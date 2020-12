Savigliano, l'assessore Tesio sull'abbandono rifiuti a borgo Marene: "Tra maggio e luglio già installata una telecamera mobile, sanzionati due trasgressori"

Da maggio a luglio del 2020 è stata attivata una telecamera mobile nella zona di borgo Marene per i “furbetti” che abbandonano i rifiuti fuori dai cassonetti. Lo ha confermato durante il Consiglio comunale, l’assessore Paolo Tesio, il quale ha inoltre ribadito che sono stati stanziati 2 mila euro per l’acquisto di due telecamere sempre da utilizzare per questi controlli “Nei prossimi giorni, stileremo il calendario su come posizionarle, ovviamente borgo Marene sarà tenuto in considerazione".

La zona infatti è stata oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini che lamentavano il costante abbandono di rifiuti anche ingombranti. Le segnalazioni erano state riportate al consigliere di opposizione Maurizio Occelli (Destra Savigliano) il quale le aveva poi portate all’attenzione dell’amministrazione con una interrogazione. Tuttavia, borgo Marene non è l’unico che purtroppo riscontra questo tipo di problematica: “Sono state due le sanzioni fatte finora - ha spiegato l’assessore nella riposta a Occelli - la città però è estesa, stiamo facendo ruotare le telecamere sui punti più sensibili di Savigliano. Non è un problema solo di errato conferimento ma anche di abbandono rifiuti”.