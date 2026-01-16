Erasmus+: Dronero ha accolto docenti e studenti del progetto del Valluri di Fossano

Una foto di gruppo come prezioso ricordo in uno dei luoghi più affascinanti e panoramici: la terrazza del teatro Iris,.



La città di Dronero, mercoledì 14 gennaio, ha accolto presso la sala Milli Chegai docenti e studenti dell'IIS Valluri di Fossano impegnati nei progetti Erasmus. In tutto sono stati 72 studenti, dei quali 36 provenienti da Belgio, Portogallo e Ungheria, con una decina di loro docenti ed alcuni docenti italiani.



Giunto al quinto anno di attività, il progetto Erasmus del Vallauri si occupa di svolgere percorsi educativi sul tema della sostenibilità, affrontando il tema da diversi punti di vista. Ogni anno l’Istituto ospita studenti e docenti da varie scuole d’Europa e una delle attività consiste in una uscita sul territorio con l’obiettivo di far

conoscere la provincia di Cuneo oltre che trascorrere alcune ore in paesaggi naturali montani o pedemontani.



Quest’anno la meta dell’escursione è stata Dronero, con un percorso ad anello nei dintorni che ha toccato Monastero e Villar San Costanzo. A tutto questo si è aggiunto un itinerario cittadino per scoprire alcune peculiarità della città, quali il centro storico medievale e il Ponte del Diavolo.



"Accogliere qui a Dronero gli studenti e i docenti dell'IIS Vallauri di Fossano, impegnati nel loro percorso Erasmus+, è stato un momento di grande significato - commenta l’amministrazione comunale - In periodi storici complessi, come quelli che attraversiamo, questo programma non è un semplice scambio: è una scelta politica e umana precisa. Ci ricorda che l'Europa non è un'astrazione, ma si costruisce negli sguardi curiosi di questi ragazzi, nelle amicizie che nascono, nella capacità di trasformare le difficoltà in progetti comuni. A loro, che sono le generazioni chiamate a plasmare il futuro, essere europei significa proprio questo: avere il coraggio di investire sull'incontro, perché è dalla condivisione quotidiana che nascono la resilienza, la speranza e le soluzioni più solide per domani di pace."

