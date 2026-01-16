Allevatore della “Granda” conquista la medaglia d'oro al Campionato Mondiale di Ornitologia

Ha conquistato il titolo mondiale il presidente dell’Associazione Ornitologica Cuneese, Vito Ventre, al 73° Campionato Mondiale C.O.M. 2026 che quest’anno si è svolto a Marche-en-Famenne, in Belgio.

All’importante manifestazione erano presenti quasi 20.000 amici alati, di cui 3.000 provenienti dall’Italia, tra canarini, indigeni, esotici e pappagalli, in ambiente domestico e provenienti da tutto il mondo, suddivisi nelle varie razze e facenti parte delle varie categorie a concorso inglobate nelle sezioni: canarini da canto (selezionati per le doti canore e gareggiano per la qualità del canto); canarini di colore (selezionati per il loro colore e disegno del piumaggio); canarini di forma e posizione (selezionati per le loro forme e posizioni); estrildidi, Fringillidi, Ibridi (raggruppa uccelli esotici e fringillidi); ondulati (conosciuti al grande pubblico come cocorite); psittacidi (raggruppa tutti i tipi di pappagalli).

Alla competizione hanno potuto prendere parte solo soggetti muniti di anello di identificazione e provenienti da allevamento in cattività da tantissime generazioni tanto da presentare colorazioni, forme e posizioni selezionate dall’uomo.

L’Associazione Ornitologica Cuneese ha partecipato al rinomato concorso con i canarini del suo presidente, Vito Ventre, che con uno stamm (cioè 4 canarini identici per forma e posizione) di Gloster Corona Ardesia ha conquistato il primo posto.

Questa è stata la manifestazione ornitologica conclusiva per la stagione 2025 che, nelle varie mostre nazionali ed internazionali, ha visto spesso primeggiare gli allevatori cuneesi. Si coglie l’occasione per ricordare che l’A.O.C. è sempre pronta ad accogliere nuovi soci (per eventuali richieste di informazioni scrivere ad aoc.cuneo@gmail.com) .

L’Associazione Ornitologica Cuneese, augurando a tutti gli allevatori una favorevole prossima stagione riproduttiva, dà appuntamento agli appassionati alla 2^ Mostra Ornitologica Internazionale delle Alpi Occidentali, che sarà organizzata anche grazie al contributo elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che si terrà nel mese di novembre 2026 a Farigliano.