Qualità e promozioni su AllForFood, lo shop per i professionisti della ristorazione

AllForFood.com è lo store digitale che da oltre 10 anni è il riferimento nel mercato italiano delle attrezzature da ristorazione e macchine alimentari. Merito di un catalogo con oltre 40.000 prodotti, espressione per più del 98% di qualità Made in Italy. Promozioni esclusive rendono ancora più competitiva un’offerta che spazia dai banchi di servizio agli espositori, dalle planetarie agli abbattitori di temperatura. Alle spedizioni assicurate vanno ad aggiungersi assistenza professionale e persino la possibilità del noleggio operativo, opzione indicata per chi cerca un’alternativa all’acquisto.

Tre le sezioni principali dell’offerta: Attrezzature per la ristorazione, Forniture alberghiere, Arredamento professionale. Navigando tra gli scaffali digitali si trova tutto quello che serve per l’allestimento di cucina professionale, sala da pranzo, reception, interni ed esterni. Dal 2007, infatti, AllForFood si rivolge ad una vasta platea di professionisti, con articoli per ristoranti, pizzerie, macellerie, gelaterie, hotel e molto altro ancora.

In pochi click si trovano forno pizza gas, abbattitori di temperatura, frigo a pozzetto, friggitrici, banchi per bar, cuocipasta, tavoli, sedie per interno ed esterno. Solo per citare alcuni prodotti. Nell’ambito invece dei marchi leader presenti sugli scaffali virtuali figurano Fimar, Forcar, Enofrigo, Tecfrigo, Bras, Isa, Unox.

L’intuitiva interfaccia di navigazione e i numerosi filtri di ricerca rendono lo shopping online davvero semplice. E una volta messi nel carrello gli articoli, il cliente ha a disposizione diversi metodi di pagamento sicuri: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, pagamento alla consegna con anticipo del 30%.

Alla completezza della proposta, AllForFood unisce l’autorevolezza di una realtà attiva da 13 anni e i vantaggi delle partnership sottoscritte con produttori, fornitori e operatori logistici selezionati. Il rapporto qualità-prezzo è sempre vantaggioso, la merce è consegnata in tutto il mondo e le spedizioni sono assicurate.

Rimanendo in tema di collaborazioni, grazie alla partnership con Grenke, AllForFood propone soluzioni di noleggio operativo anche per piccoli volumi di investimento. I benefici sono numerosi, dall’approvazione in 24-48 ore alla totale deducibilità del canone.

Inoltre il portale consente la richiesta di preventivi gratuiti anche in modalità fai da te. Basta un click sul pulsante in home page e seguire la procedura indicata. La risposta arriverà, nell’arco di pochi minuti, direttamente sulla casella di posta elettronica.

Oltre a unire convenienza e un ampio ventaglio di soluzioni, la proposta include un’assistenza che supporta il cliente nella ricerca del prodotto più adatto alle sue necessità. L’operatività del customer care riguarda anche il post-vendita, perché l’acquirente trovi sempre l’aiuto che merita.