Il comune di Mondovì acquisirà il chiosco di via Vico

Il comune di Mondovì procederà all'acquisizione del chiosco di via Vico insieme ad arredi e attrezzature.

La decisione è stata approvata, martedì 29 dicembre, nel corso dell'ultimo consiglio comunale.

Nel 2000 il comune aveva rilasciato l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico permanente per la realizzazione del chiosco con dehor all'interno del giardino a lato di piazza d'Armi con scadenza, senza possibilità di rinnovo, a giugno 2020.

Dopo la perizia il prezzo fissato per l'acquisto di struttura e attrezzatura, è stato di 27.450 euro, da corrispondere alla ditta che lo aveva realizzato.

L'acquisizione permetterà di proseguire l'attività di somministrazioni di alimenti e bevande con concessione a terzi, in continuità con l’uso per il quale in origine era stata rilasciata l’autorizzazione commerciale e concessa l’occupazione suolo pubblico, ma non si escludono altre possibilità di utilizzo.