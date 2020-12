Fossano: la Corte dei Folli augura buon anno attraverso una diretta streaming

La compagnia teatrale fossanese “Corte dei Folli” non si ferma e annuncia che darà il, si spesa, buon anno a tutti in una diretta streaming sia su Facebook che su YouTube.



Appuntamento dunque per il 4 gennaio alle ore 21 dove gli attori della compagnia teatrale accompagneranno la diretta con piccole esibizioni nelle quali augureranno a tutti i presenti che il nuovo anno sia migliore del precedente.



A condurre la serata ci sarà il direttore dei “Folli” Pinuccio Bellone e presenzieranno alla diretta anche l’assessore alla cultura Ivana Tolardo, l’associazione esperienze con Enrico Serafini ed Esa Gastinelli, la ProLoco di Fossano, la scrittrice e critico teatrale Alessandra Bernocco e il direttore di Fondazione Fossano in Musica Gianpiero Brignone.

Link diretta YouTube

Link diretta Facebook