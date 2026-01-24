 / Attualità

Attualità | 24 gennaio 2026, 11:36

Lutto a Cuneo: è morto Marco Silvestro, titolare della Tecnosistemi

I funerali si svolgeranno lunedì 26 gennaio, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria

Lutto a Cuneo per la morte, all'età di 71 anni, di Marco Silvestro, molto conosciuto in città per la sua attività di commerciante specializzato in antifurti, sistemi di allarme e videosorveglianza con la Tecnosistemi, di cui era titolare.

Lascia Silvia, Davide, Elisa, Simone e Silvia, i nipoti Lorenzo e Vittoria, la nuora Luna, il genero Pietro, la sorella Patrizia, parenti e amici.

I funerali si svolgeranno a Cuneo, lunedì 26 gennaio, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria, dove domenica alle 17,30 verrà recitato il rosario.

Le sue spoglie riposeranno nel cimitero di Robilante.

