Un buon 2021 da tutta l’Amministrazione Comunale di Cervasca

I contagi da covid-19 nel Comune di Cervasca purtroppo continuano ancora a colpire altre persone residenti nel nostro territorio comunale, ma tanti sono guariti.

Attualmente risulta quanto segue:



- 21 concittadini ora sono positivi al virus COVID-19; di cui 2 ricoverati;

- 1 concittadino positivo, ma domiciliato presso casa di riposo fuori comune;

- 3 decessi;

- 156 concittadini sono guariti;

- 24 persone sono ancora in isolamento domiciliare fiduciario.



TANTI SACRIFICI sono stati fatti, ma si raccomanda ancora di ATTENERCI ALLE REGOLE e ai D.P.C.M. rispettando la ZONA ROSSA nei giorni 31 dicembre, 1 – 2 - 3 - 5 - 6 gennaio e la ZONA ARANCIONE il 30 dicembre e il 4 gennaio 2021.



Ricordo che è sempre attivo il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) pertanto sarà possibile comunicare emergenze da Coronavirus o richiedere le consegne di spesa e farmaci a domicilio ai seguenti numeri di telefono (tutto verrà consegnato dai volontari dell’ A.I.B. - Protezione Civile a chi è in quarantena o in isolamento):



• 0171 – 684817 ufficio del comune;

• 338-5789826.



Come inserito sul sito, si rende noto che al Comune è stata assegnata una seconda tranche del CONTRIBUTO STATALE per il SOSTEGNO ALIMENTARE. Per accedere occorre possedere i requisiti previsti nel modello di richiesta, scaricabile dal sito comunale. La spesa potrà essere effettuata presso gli esercizi commerciali individuati sul territorio dall’ Amministrazione, una volta accolta l’istanza da parte della Giunta Comunale.



Sono riconoscente e ringrazio i Dipendenti Comunali, i Volontari del Comune, i Volontari A.I.B. - Protezione Civile, la Dirigente Scolastica con tutto il suo personale docente e ata e la Scuola dell’Infanzia “Sorelle Parola “per la preziosa collaborazione e il tempo dedicato a questo 2020, anno molto impegnativo, ma affrontato con il supporto di tanti, oltre agli Amministratori.



Da me e tutta l’Amministrazione Comunale un augurio di Felice Anno Nuovo sperando sia migliore per tutti, fiduciosi che con coraggio torneremo più forti di prima.



Auguri di cuore!



Il Sindaco

Enzo Garnerone