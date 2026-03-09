Verduno cerca un gestore per i locali destinati a vineria-bar e ristorazione in piazza Don Borgna

Il Comune di Verduno è alla ricerca di un gestore per i locali comunali situati in piazza Canonico Don Borgna, nel cuore del paese e di fronte al celebre belvedere sulle Langhe.

L'avviso pubblico per la concessione degli spazi è stato pubblicato lo scorso 18 febbraio dall'ufficio tecnico comunale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 marzo.

I locali, completamente arredati, sono destinati ad attività di vineria-bar, ristorazione o piccola cucina, con la possibilità di gestire anche una piccola bottega. Il canone mensile agevolato è di 1.300 euro, comprensivo di un dehors esterno di 70 metri quadrati.

Le visite agli spazi sono già in corso e diverse persone hanno manifestato interesse per la concessione. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Verduno. Per fissare un appuntamento è possibile contattare il tecnico comunale nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì.