Mondovì, vaccini e case di riposo: ecco come si procederà. Il dott. Ferreri: "Inizieremo dagli operatori"(VIDEO)

Mondovì chiude l'anno guardando con speranza al futuro grazie all'arrivo delle prime dosi di vaccino.

In mattinata sono stati vaccinati i primi 24 operatori del Regina Montis Regalis, ma come si procederà per le case di riposo ed enti assistenziali?

I primi a ricevere il vaccino saranno gli operatori che hanno dato il consenso, a seguire, non appena vi saranno indicazione più chiare, si procederà con gli ospiti delle strutture.

"Per le RSA ancora ieri abbiamo avuto un confronto con l'Unità di crisi regionale, per stabilire come procedere" - spiega il dott. Enrico Ferreri, direttore del distretto Mondovì - Ceva - "Bisogna attendere di avere delle indicazioni precise dal Ministero, soprattutto per sapere come procedere con il consenso informato da parte degli ospiti. Partiremo con gli operatori che hanno dato l'adesione e li vaccineremo nei centri di vaccinazione, in seguito procederemo con le vaccinazioni degli ospiti direttamente nelle strutture".