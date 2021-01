Pamparato: il professor Cugnod sarà coordinatore del convegno su Angelo Branca

Il prof. Giorgio Cugnod, pamparatese ed autore di pubblicazioni storiche, ha accolto l’incarico di coordinatore del Convegno, collegato con la consegna della Cittadinanza Onoraria alla memoria del brig. dei Regi Carabinieri Angelo Branca, fissato dal Sindaco, dott. Franco Borgna, per il giorno 24 aprile 2021, alle ore 15.

La Deliberazione che la Giunta Comunale aveva approvato, il 16 settembre 2020, sarà consegnata alla nipote, la signora Emanuele Branca in Cicogna, residente attualmente a Torino. Relatore principale il Presidente della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo”, il gr. uff. Romolo Garavagno, che per decenni ha inseguito le fonti storiche, per risalire al sottufficiale dell’Arma, che nel 1943 salvò la vita al dott. Marco Levi, presidente della comunità israelitica monregalese , rifugiatosi a Pra di Roburent, verso fine settembre di quell’anno, mentre si scatenava la persecuzione voluta dai nazisti invasori e favorita, spesso, dalla azione di fascisti collaborazionisti.