Come aumentare le visite al tuo sito web: 10 consigli SEO

Se stai curando la tua presenza online, saprai che il tuo primo obiettivo è aumentare le visite al tuo sito web: questo è fondamentale per tutti i tipi di dominio, per esempio e-commerce e blog.

Senza un buon posizionamento sui motori di ricerca non è possibile ottenere visualizzazioni e quindi sarà più difficile attirare potenziali clienti ai quali proporre prodotti o servizi.

Per fortuna ci sono diverse tecniche di web marketing che ti possono aiutare a incrementare visite al sito e aumentare il traffico, prima fra tutte la creazione di contenuti di qualità. Non solo: ti stupirà sapere in quanti modi puoi migliorare il traffico organico su un portale web, soprattutto ricorrendo ad altre risorse online come una mail list o i social media.

Il vantaggio principale di queste tecniche è la relativa semplicità di applicazione: non sempre per aumentare la visibilità di un sito web è necessario ricorrere solo alla pubblicità a pagamento.

Tuttavia, sicuramente occorre conoscere a fondo tutti i metodi per non rischiare di sprecare energie preziose per aumentare visualizzazioni: abbiamo chiesto alcuni consigli a Mister SEO, un’agenzia che si occupa di fornire Servizi SEO per aziende per migliorare il posizionamento organico dei siti web nei motori di ricerca. Continua a leggere per scoprirli tutti!

10 metodi infallibili per aumentare le visite al tuo sito web

Pubblica contenuti con regolarità

Un sito web deve essere curato in modo che possa offrire risorse ai propri utenti giorno dopo giorno: per questo motivo è fondamentale la pubblicazione di contenuti con una cadenza almeno settimanale.

Naturalmente, se articoli, infografiche, video e simili vengono pubblicati più volte a settimana questo contribuirà in maniera esponenziale ad aumentare le visite al tuo sito web, ma dovrai assicurarti di sfruttare dati e notizie di buona qualità!

Se all’inizio non sai bene come gestire la pubblicazione, cerca di stabilire un regime rilassato: anche se non utilizzi nuovi contenuti ogni giorno l’importante è far capire ai propri visitatori di essere attivi, per convincerli a tornare.

Sfrutta le potenzialità della Newsletter

Inviare delle mail seguendo un calendario regolare è una delle maniere più efficaci per ricordare ai tuoi clienti di fare una visita al tuo sito web. Uno o due messaggi a settimana sono perfetti per raggiungere un utente ovunque egli sia, spingendolo a fare click e a trovarsi sulla landing page desiderata.

Se non sai bene cosa comunicare a chi vorresti far andare sul tuo sito web, sfrutta occasioni come la pubblicazione di nuovi contenuti, oppure, in caso di un e-commerce, la stagione dei saldi o ogni volta che fai delle offerte speciali, senza dimenticare anche le feste comandate, perfette per qualche messaggio speciale di auguri.

Intervista degli esperti

Quando non conosci bene un’attività o un negozio è normale affidarsi al giudizio di qualcuno che ritieni più autorevole: per questo chiedere a qualche esperto del settore o indirizzarsi verso qualche risorsa che ha collaborato con lui. In poche parole, se riesci ad organizzare un’intervista con qualche nome noto di ciò che discuti sul tuo sito web (arredamento, cucina, sport e così via) gli utenti si sentiranno più propensi a visitarlo e ad approfondire altri aspetti di una argomento sempre sullo stesso portale.

Inoltre, è anche un modo sicuro per assicurarti che i visitatori possano consigliarti ad altri potenziali clienti.

Utilizza le infografiche per aumentare le visite al tuo sito web

Un metodo che puoi sfruttare per aumentare le visite al tuo sito web comprende l’utilizzo delle cosiddette infografiche , ovvero schemi, grafici e immagini che possano rappresentare visivamente dati e numeri. Si tratta della maniera perfetta per non annoiare chi legge i tuoi articoli, in quanto scrivere cifre su cifre potrebbe confondere chi sta leggendo senza trasmettere il messaggio che vuoi comunicare.

Cura le infografiche dal punto di vista estetico e i gli utenti saranno più propensi a visionare i tuoi contenuti, ma naturalmente non dimenticare di sfruttare dati attendibili, includendo le fonti a fine pagina.

Interagisci sui social

Per quanto il tuo sito web sia ben curato, da solo non basta per attirare nuovi utenti. Molte persone, infatti, si sentono a più agio se scoprono che un’attività dispone anche di una pagina sui social network come Facebook, Instagram e Twitter.

Perché? Semplicemente perché è più immediato visualizzare dei contenuti, soprattutto se si tratta di immagini, e anche la comunicazione è facilitata, grazie ai commenti e ai servizi di messaggistica istantanea come Messenger.

Non dimenticare di controllare le discussioni sotto i tuoi post e la chat privata della tua attività, interagendo con i tuoi clienti e visitatori: questi si sentiranno più seguiti e soddisfatti.

Crea un canale Youtube

Youtube è una piattaforma che viene spesso sottovalutata in favore dei social o di altri portali multimediali, ma devi sapere che creare un canale dove caricare alcuni video può essere un ottimo modo di fare pubblicità al tuo sito web.

Pubblicando anche solo delle brevi clip dove, per esempio, mostrare un tuo prodotto o discutere di un certo argomento è la strategia ideale per intrattenere e informare potenziali clienti, offrendo loro un punto di vista differente su quello che fai.

Offri contenuti gratuiti

Perché non premiare un utente che ha visitato il tuo sito lasciandogli in regalo qualcosa che potrà sfruttare nel tempo?

È proprio per questo che diversi portali forniscono risorse gratuite come ebook, immagini e anche sfondi per il computer o il cellulare: ogni cliente si sentirà gratificato e sarà più propenso a tornare.

Inoltre, l’offerta di materiale gratuito è l’occasione giusta per assicurarti un contatto in più sulla tua mailing list: puoi abbinare un ebook o un buono sconto all’iscrizione alla newsletter.

Se hai un e-commerce non dimenticare di offrire altre risorse gratuite nei periodi clou come le vacanze o i saldi, per esempio dando alcuni codici sconto a chi visita il tuo sito o garantendo la spedizione gratuita.

Cura tutorial e podcast

Se vuoi aumentare le visite al tuo sito web, puoi sfruttare anche due altre strategie molto importanti, ovvero i tutorial e podcast.

I primi sono la spiegazione di un procedimento tramite un certo numero di passi, corredati da immagini che permettano di capire come ottenere qualcosa (per esempio la creazione di un oggetto).

I secondi invece indicano una trasmissione dove due o più speaker, di solito il proprietario della pagina e vari ospiti, parlano di un certo argomento: si tratta di una risorsa che sta avendo molto successo negli ultimi anni e che può essere curata con molta facilità, magari pubblicando ogni podcast anche su Youtube.

Agevola la condivisione

Anche nel web marketing il passaparola è uno dei metodi più efficaci per far sì che la tua pagina venga conosciuta da più persone possibile. Non devi dimenticare, allora, di chiedere ai tuoi visitatori di condividere i tuoi contenuti o prodotti con gli amici sui social.

Naturalmente, il primo passo per fare ciò è includere nelle tue pagine anche i bottoncini per la pubblicazione di un certo link su Facebook, Instagram o Twitter, un modo immediato e semplice per permettere a chi vuole di farti conoscere a sempre più nuovi visitatori.

Rivolgiti ad un esperto SEO

Aumentare le visite al tuo sito web non è difficile, ma richiede comunque un certo impegno. Se vuoi essere sicuro che queste vengano implementate nella maniera corretta puoi rivolgerti a un’agenzia SEO, il modo migliore per stendere un piano con l’obiettivo di attirare più clienti in un certo periodo di tempo. Grazie all’aiuto di un professionista potrai anche assicurarti di acquistare più visite senza trascurare il tuo negozio principale, nel caso degli e-commerce.