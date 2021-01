Milioni di visualizzazioni e un successo straordinario: disco d'oro per Concendimi, il brano del 18enne cuneese Matteo Romano

La telefonata che gli comunicava che "Concedimi" era stato certificato "Disco d'oro" gli è arrivata alle 12.30, oggi 5 gennaio. Matteo Romano, 18 anni, studente del liceo scientifico di Cuneo, da quando ha pubblicato il video della sua canzone, voce e piano, su Tik Tok, è stato letteralmente travolto dal successo. In poco tempo sono state milioni le visualizzazioni.

Poi a metà novembre decide di crearsi un profilo su Spotify. Dopo un giorno era già secondo nella classifica dei 50 brani italiani più ascoltat. E ancora adesso è nella top ten.

"Credo che il successo del brano sia legato al fatto che in molti si possono riconoscere in quello che canto. I ragazzi della mia età, ma non solo", dice raggiunto al telefono. La certificazione della FIMI - (Federazione Industria Musicale Italiana) gli è stata comunicata oggi: si ottiene con la vendita di oltre 35mila copie del brano.

“Vorrei vedessi il meglio di me, ascoltare i silenzi, non far caso ai perché guardarti senza avere paura, anche se poi mi confondo, sono strano lo ammetto

ma concedimi un ultimo ballo, un’ultima ora, con l’ultimo sole, per l’ultima volta,