Cuneo: nel nome di trasparenza e chiarezza è pronto il nuovo regolamento che disciplina le attività di somministrazione

Ha riguardato il regolamento per la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande la prima commissione consiliare – congiunta, IV^ e VII^ - del 2021 della città di Cuneo, tenutasi nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio. Una “seconda puntata” dopo la presentazione del regolamento vero e proprio tenutasi lo scorso 2 dicembre, e che segue di circa un mese l’incontro in cui la giunta comunale ha incontrato – con focus sull’argomento – le associazioni di categoria.

“Il regolamento in questione va a migliorare e regolamentare i rapporti tra l’utenza e gli uffici comunali in materia di licenze, apertura di nuove attività, ristrutturazioni e ampliamenti – ha sottolineato l’assessore competente in materia, Luca Serale - . Negli anni scorsi si è sempre sopperito alla mancanza di questo regolamento con strumenti alternativi quali le determine dirigenziali, ma è tempo che la città capoluogo vanti un documento come questo: è necessario favorire l’integrazione tra i cittadini intenzionati ad aprire o modificare le proprie attività e la macchina comunale”.