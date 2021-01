La professoressa Angela Michelis è il nuovo presidente del Cespec

Angela Michelis, professoressa di Filosofia e Storia presso il Liceo Scientifico e Classico Statale “G. Peano – S. Pellico” di Cuneo, è la nuova presidente del Cespec (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) di Cuneo, associazione culturale nota in provincia per numerose attività culturali, tra cui la tradizionale Summer School che richiama ogni anno a Cuneo decine di ospiti di prestigio, docenti e giovani ricercatori dall’Italia e dall’estero. Michelis si è laureata in Filosofia all’Università di Torino dove ha poi conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nella stessa disciplina. Succede all’avv. Mauro Mantelli che lascia la guida del Cespec dopo cinque anni di presidenza.

“Sono stati anni importanti per l’associazione, che è cresciuta diventando una delle realtà culturali più importanti della provincia – afferma Mauro Mantelli – e sono molto felice che a insediarsi dopo questi cinque anni di impegno sia la professoressa Michelis, che sicuramente saprà guidare l’associazione verso nuovi traguardi”.

“Ringrazio i colleghi e gli amici che mi hanno invitato nel Consiglio Direttivo di questo prestigioso e dinamico Centro di attività culturale e di ricerca, radicato nel territorio della città e della provincia di Cuneo, ma con ambizioni cosmopolite. Cercherò di fare al meglio il ruolo che mi hanno affidato, con la consapevolezza che il team dei collaboratori è ricco di idee e di capacità di progettazione e lavoro. Insieme potenzieremo il ruolo del Centro come luogo dove chi vuole confrontarsi, approfondire, aggiornarsi e discutere troverà degli interlocutori aperti al dialogo e all’agire cooperativo” – aggiunge la neo presidente Angela Michelis.

Oltre alla presidenza, il Cespec ha rinnovato anche il proprio Consiglio Direttivo, che affiancherà la professoressa Michelis nel corso della sua presidenza. Oltre alle conferme di Sergio Carletto, Mauro Mantelli e Stefano Sicardi, l’assemblea dei soci ha eletto nell’organo direttivo anche Andrea Adamo e Francesco Balocco, che si aggiungono così al gruppo dirigente dell’associazione.