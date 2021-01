Oggi ancora zona gialla e spostamenti liberi: qualche proposta per trascorrere la giornata in provincia Granda

Restrizioni sugli spostamenti a partire da domenica 17 gennaio secondo quanto previsto dall’ultimo DPCM sulle misure anti Covid 19. Oggi 16 gennaio la zona gialla consente ancora gli spostamenti liberi in tutta la regione, mentre da domani ci si potrà spostare solo all'interno del proprio comune di residenza in quanto il Piemonte sarà in zona arancione.

Nella nostra provincia non mancano occasioni per il tempo libero partecipando a iniziative solidali, concorsi e, quando possibile, trascorrendo almeno la giornata di oggi sulle piste di sci nordico o sui sentieri con le ciaspole.

Domenica 17 gennaio si terrà l'evento inaugurale della settimana del Fitwalking del Cuore 2021, per la prima volta in formato virtuale. Tutte le iniziative principali collegate all'evento sono state organizzate per dare seguito, anche in questi giorni difficili, a una kermesse sportiva e benefica amata e seguita da migliaia di persone.

Acquistando il pettorale si riceve una busta contenente alcuni omaggi ed un opuscolo ricco di buoni sconto molto convenienti da utilizzarsi presso alcuni punti vendita.

Appuntamento live domenica 17 gennaio, alle 10, sulla pagina Facebook "Fitwalking del cuore" con il Super Quiz per testare la preparazione degli utenti on-line sui diversi argomenti. E’ previsto un premio per ogni sezione e un superpremio per chi avrà il più alto tasso di risposte esatte nei tre quiz. Le iniziative non finiscono qui, infatti nella settimana dal 17 al 24 gennaio si è invitati ad inviare un messaggio privato alla pagina FB "Fitwalking del Cuore" con una foto mentre si cammina con il pettorale e le mani a cuore.

Le immagini saranno pubblicate tutte insieme nell’album “Le Foto del Cuore” a partire dal 25 gennaio sulla stessa pagina FB e segnalate agli autori. Omaggi per le foto più votate.

Scopri tutte le iniziative su: www.facebook.com/Fitwalkingdelcuore





“Sanremo Comic Festival” è la rassegna dedicata al Festival della Canzone rivolta a tutti i cartoonist e disegnatori ed ha come tema il “Festival di Sanremo: 71 anni di polemiche e melodie”. Il 31 gennaio è il temine ultimo di presentazione delle opere. Il contest rappresenta una straordinaria occasione per ricordare un evento, che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese. Gli elaborati dovranno avere come protagonista il Festival di Sanremo in tutte le sue sfaccettature: polemiche, canzoni, artisti, regolamenti e rapporto con la città. Il concorso, a partecipazione gratuita, prevede una sezione unica per elaborati in bianco e nero o a colori. Al vincitore è riconosciuto un premio di 400 euro unitamente all’invito a Sanremo durante il prossimo festival di Sanremo per ricevere la targa premio ed inaugurare la mostra degli elaborati partecipanti al concorso. Al secondo e terzo classificato, insieme all’invito a Sanremo per ricevere la targa premio sarà offerto un cesto con prodotti enogastronomici del territorio. Le opere dovranno essere inviate al seguente indirizzo mail: stampa@edizionizem.com

Info: https://edizionizem.com/al-via-la-seconda-edizione-della-manifestazione-sanremo-comic-festival





Durante il lockdown sono molti quelli che, complice il tempo libero conseguente alle restrizioni antiCovid 19, hanno preso la penna o la macchina fotografica in mano per esprimere pensieri ed emozioni. È arrivata l’occasione per rendere pubblici i risultati del proprio estro narrativo, poetico, artistico e fotografico: a Mellana di Boves si sta preparando la ventinovesima edizione del concorso "Parole ed Immagini" rivolto a tutti coloro che vogliono partecipare con premiazione fissata alle 21 di sabato 19 giugno. I termini sono fissati per gli scritti a lunedì 12 aprile, per fotografie ed abbinamenti parole ed immagini a lunedì 10 maggio. Ecco le sezioni del concorso: poesia e prosa giovane, poesia e tema libero, prose brevi a tema libero, abbinamento parole e immagini, satira e goliardia. Si potranno inviare, al massimo, tre opere per sezione, o sotto-sezione (di scritti ed immagini), da indirizzare ad Adriano Toselli (Via Bisalta 188, 12100 Spinetta di Cuneo).

Info e bando completo su: http://festeggiamentimellana.blogspot.com/

A Ormea l’Associazione Culturale Ulmeta ODV in occasione della festa di San Valentino promuove e organizza il concorso poetico “Amore parole dal cuore”.

Il concorso è articolato in tre sezioni: metrica, versi liberi e under 18.

Ogni autore può partecipare ad una sola delle sezioni e deve specificarlo nella scheda di adesione. Gli autori possono presentare sino a due poesie sia edite che inedite.

Le poesie possono essere in lingua italiana o altra lingua presente sul territorio italiano purché corredate da traduzione italiana. I premi consisteranno in cesti con prodotti locali, libri e diplomi. Il termine per l'invio delle composizioni è fissato alle ore 24 di domenica 14 febbraio. Info: www.ulmeta.it/amore-parole-dal-cuore/edizione-2021





Proseguono le attività per bambini e ragazzi in diretta online, organizzate intorno alla mostra “E luce fu. Giacomo Balla, Lucio Fontana, Olafur Eliasson, Renato Leotta” per permettere ai più piccoli di scoprire le magie dei raggi di luce e di fare esperimenti con le ombre. Sabato 16 gennaio è in calendario un laboratorio sulle ombre cinesi, a seguire sabato 23 gennaio una lettura animata con Elisa Dani e sabato 6 febbraio un laboratorio sui riflessi. Gli appuntamenti, a cura dell’associazione “La scatola gialla”, sono a partecipazione gratuita e si tengono alle 16. Sabato 16 gennaio è in programma “Il mondo delle piccole ombre”: un laboratorio online in diretta nel quale verranno fornite le indicazioni per imparare a costruire un piccolo teatrino delle ombre. L’attività è rivolta a bambini dai 7 anni.

Info: www.fondazionecrc.it





Nelle vallate cuneesi la neve sicuramente non manca e sono pronte le piste per lo sci nordico che non richiede impianti di risalita, ma prima di partire è necessario verificare le restrizioni per gli spostamenti previste dal recente DPCM sulle misure anti Covid.

Presso il Centro Fondo di Festiona sabato 16 gennaio aprirà la pista "Promenado Valle Stura", 40 km in uno scenario unico e suggestivo che attraversa le località di Festiona, Demonte, Aisone e Vinadio.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Centro-Fondo-Festiona

Operative anche le piste sciistiche di fondo a Roccaforte Mondovì con un percorso di oltre 12 chilometri con partenza presso l’area camper. Le piste rimarranno aperte tutti i giorni fino alle ore 18 con possibilità di affittare l’attrezzatura per sciare, ed anche le ciaspole, presso la seggiovia in frazione Rastello. Info: www.facebook.com/vallellero.mondoleski

In Valle Maira, ai piedi delle Cascate di Stroppia e della Rocca Provenzale, si snodano tre anelli per lo sci di fondo, per 6 km totali di pista, immersi uno straordinario paesaggio naturale. Agli anelli di Chiappera (facile), del Laghetto (facile) e di Cascate Stroppia (medio) si aggiunge la pista “agonistica”, un poco più impegnativa, di 3,3 km.

Nella zona delle piste per lo sci di fondo sono segnalati anche tracciati per racchette da neve. L’accesso alle piste è completamente gratuito.

Info: www.campobaseacceglio.it/sci-di-fondo e aggiornamenti su: www.facebook.com/Rifugio.Campo.Base

A Pianmunè, Paesana, dove il paesaggio è fiabesco grazie alle recenti abbondanti nevicate per sabato 16 e domenica 17 gennaio è pronto un ottimo menù degustazione. Aggiornamenti su: www.facebook.com/PianMune

Oltre allo sci di fondo le condizioni della neve quest’anno sono ottimali anche per fare passeggiate con le ciaspole. Sul sito www.cuneotrekking.com è presente una sezione in cui sono raggruppate parecchie proposte di escursioni con le racchette da neve da fare nelle nostre belle vallate, DPCM permettendo.