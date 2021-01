Cinque stelle di solidità alla BCC Casalgrasso e Sant'Albano Stura da Altroconsumo Finanza

« Merito dell’impegno dell’intero Consiglio di Amministrazione e della Direzione generale che, nonostante la pandemia, ha lavorato come sempre con grande abnegazione e serietà, nel rispetto dei valori fondanti del nostro credito cooperativo – dice il presidente Alberto Osenda - . Già i dati semestrali erano risultati positivi, ora questo riconoscimento ci rende orgogliosi e ci sprona a fare sempre meglio per i nostri soci e clienti ».

La graduatoria «BancaSicura 2020» è stata pubblicata sul numero del 29 dicembre scorso di Altroconsumo Finanza ed è stata redatta sulla base di tre parametri. Il primo è costituito dagli indicatori Cet1 Ratio e Total Capital Ratio. Il Cet 1 Ratio (Common Tier equity 1 ratio) è un rapporto, espresso in percentuale, tra il capitale ordinario versato con le attività̀ ponderate per il rischio, gli investimenti fatti dalla banca. Viene utilizzato dalla Banca Centrale Europea per giudicare la solidità̀ di un istituto cui, in genere, impone di avere almeno il 7%. Nel caso della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, questo valore è pari a 20,48%. Il Total capital ratio è il rapporto tra il patrimonio di vigilanza complessivo e il valore delle attività̀ ponderate per il rischio. La Bce, salvo casi specifici, vuole che sia almeno il 10,5%, ma quello della Bcc è arrivato al 20,48%.