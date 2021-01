Riprendono le donazioni di sangue del Gasm: a Revello il primo appuntamento 2021

Puntuali con l’inizio dell’anno nuovo, riprendono le attività del GASM, Gruppo autonomo sangue Mombracco, che domani, 17 gennaio, organizza a Revello il primo prelievo collettivo di sangue del 2021.

Sarà possibile donare dalle 8 alle 11.30, grazie alla collaborazione dell'emoteca mobile della Banca del Sangue, presso la sede, in piazza Garelli 33 a Revello.

“La grande novità rispetto al passato – spiegano dal Covid – è che a causa delle restrizioni dovute al Covid, per poter effettuare la donazione è necessario prenotare ai numeri 348.0923176 o 349.3937155. Anche chi volesse provare per la prima volta a donare, deve prenotarsi.

L'intento è quello di evitare assembramenti data l'elevata affluenza di donatori, dilatandone le presenze, nella speranza anche di accorciare i tempi di attesa che, nelle ultime sessioni, erano abbastanza lunghi”.

Il Gasm, intanto, continua ad essere contattato dalle strutture ospedaliere, in quanto le donazioni nei centri prelievi sono diminuite. I vertici Gasm invitano caldamente a prendere parte alla donazione, in tutta serenità, perché la procedura è assolutamente sicura.

Durante il 2021 saranno 10 i prelievi organizzati dal Gruppo a Revello, 3 a Torre San Giorgio e 3 a Villanova Solaro: in queste ultime due località ci saranno altri numeri da contattare per la prenotazione, reperibili sul sito www.donatorigasm.it, oppure sui calendari che sono in distribuzione tramite i referenti territoriali.

“Chi non può donare in queste occasioni, può comunque farlo in ospedale, sempre previa prenotazione – chiosano dal Gasm –: non abbiate timori perchè, ribadiamo, le procedure sono sicure”.