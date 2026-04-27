Revello celebra Sant’Isidoro tra fede, tradizione e mondo agricolo

Una giornata all’insegna della tradizione e del legame con la terra quella vissuta domenica 26 aprile, a Revello in occasione della festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori.

Le celebrazioni si sono aperte con il corteo per le vie del paese della bassa valle Po, guidato dalla banda musicale e seguito dal carro dedicato al santo, allestito dalla Pro Loco.

Presenti il sindaco Paolo Motta con l’amministrazione comunale, il luogotenente dei Carabinieri Patrizio Sau, insieme alle numerose associazioni locali e a una significativa rappresentanza di mezzi agricoli, simbolo del lavoro nei campi.

Il corteo ha raggiunto la chiesa, dove si è svolta la celebrazione della messa.

Al termine, il parroco don Mariano Tallone ha impartito la tradizionale benedizione ai mezzi agricoli, rivolgendo un ringraziamento ai coltivatori per il loro impegno quotidiano nel custodire e valorizzare il territorio.

Momento atteso e apprezzato dal pubblico quello dell’intrattenimento sul carro, con i mattatori Ivo Strada e Marco Carena, affiancati quest’anno da una novità: la presenza femminile di Monica Cravero, che ha saputo inserirsi con equilibrio e vivacità nel dialogo tra i due veterani, svolgendo un efficace ruolo di collegamento.

Non sono mancati, nel corso degli interventi, spunti ironici rivolti sia al pubblico che all’amministrazione comunale. Un mix di leggerezza e riflessione che ha saputo coinvolgere i presenti, mantenendo vivo lo spirito popolare della festa.

“La celebrazione di Sant’Isidoro – dicono dal Comune - si conferma così un appuntamento importante per Revello, capace di unire fede, cultura e identità agricola. Un patrimonio da preservare e trasmettere alle nuove generazioni, affinché tradizioni come questa continuino a raccontare la storia e i valori della comunità”.