Sanfront festeggia Sant’Isidoro con una settimana di eventi tra devozione e animazione

A partire dal prossimo 30 aprile, Sanfront ospiterà gli eventi collegati alla tradizionale festa di Sant'Isidoro, patrono degli agricoltori e dei lavoratori della campagna.

Si comincia giovedì 30 aprile: presso l’ala comunale, alle ore 21.00 con musica giovane proposta dai DJ Anisa ed Umberto TOP.

Venerdì 1 maggio si terrà invece il raduno delle “FIAT 500”, organizzato in collaborazione con il gruppo “le 500 della Valle Po”. Il ritrovo è previsto alle 13,30 in piazza Statuto: i partecipanti , ai quali sarà offerto un pacco omaggio da parte della Pro Loco, sfileranno in un percorso limitrofo al paese, con visita presso l’azienda agricola “Stella Alpina” di Robella. Sempre sotto l’Ala, a partire dalle 21, sarà proposta musica per i giovani a cura dei DJ MUX e KLOK . Clou della serata sarà l’esibizione della band ABCD, con musica dal vivo.

Sabato 2 maggio presso gli impianti sportivi ritornano invece ad essere protagonisti gli amici a quattro zampe, che effettueranno sfilate , giochi, dimostrazioni e prove interattive nel contesto della terza edizione di “baula co tì”. Ai partecipanti della sfilata sarà offerto in omaggio un dog bag. Alla sera , sempre sotto l’ala, si balleranno danze caraibiche con musiche proposta da Sergio DJ e I Los Locos.

Domenica 3 maggio sarà poi il momento clou della festa: si inizia al mattino alle 10,30, con la celebrazione della Santa Messa e processione lungo le strade del paese, per onorare il santo copatrono di Sanfront. Alle 11,30 ritorna il goliardico appuntamento “Viva il Cher”, mentre alle 12,30 ci sarà la possibilità di pranzare sotto l’ala con un menù proposto dalla Pro Loco, in collaborazione con "Petali di margherita", in compagnia dei canti spontanei proposti da “J’amis del cher” e da “il piccolo cantiere”.

Tutti i giorni in piazza Statuto sarà allestito il Luna Park, mentre sotto l’Ala comunale a partire dalle 19 servizio bar e street food.