“Negativi dimenticati”, a Busca viaggio nei set del grande cinema italiano

È stata la celebre canzone popolare “Tapum”, intonata dall’eclettico Stefano Maffei, ad aprire ufficialmente l’evento espositivo “Negativi dimenticati”, appuntamento di grande rilievo storico e culturale che intreccia l’arte della fotografia con immagini inedite di due capolavori del cinema italiano: “La Grande Guerra” e “La ragazza con la valigia”.

Nel primo fine settimana di apertura sono stati circa duecento i visitatori che hanno varcato le porte della mostra.

L’esposizione presenta oltre cinquanta scatti realizzati da Mario Maffei, storico aiuto regista di maestri come Mario Monicelli e Valerio Zurlini.

La mostra, curata dalla fotografa Lucia Baldini insieme a Stefano Maffei e Bruno Murialdo, è ospitata negli spazi di Casa Francotto e offre uno sguardo privilegiato e inedito sui set cinematografici degli anni Sessanta.

Nel percorso espositivo i visitatori possono ammirare la bellezza senza tempo di Claudia Cardinale sul set de “La ragazza con la valigia”, così come l’intesa magistrale tra Vittorio Gassman e Alberto Sordi durante le riprese de “La Grande Guerra”.

L’allestimento non si limita alle immagini fotografiche: l’esperienza si arricchisce grazie alle colonne sonore originali, a un video introduttivo curato da Stefano Maffei e a una selezione di spezzoni cinematografici, accompagnando il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo nell’epoca d’oro del cinema italiano.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 giugno e sarà affiancata da una serie di iniziative collaterali.

Tra queste, domenica 3 maggio, è in programma una passeggiata naturalistica tra i giardini buschesi, con tappe in luoghi suggestivi come il Giardino dell’Infinito, il Parco del Convento dei Cappuccini e il Parco Ernesto Francotto.

Biglietti:

Intero: 7 euro;

Ridotto: 5 euro (over 65, insegnanti, giovani tra 16 e 25 anni non compiuti, studenti universitari, residenti di Cherasco con documento)

Gratuito: possessori Abbonamento Musei, under 16, persone con disabilità (accompagnatori con ridotto), giornalisti con tessera, guide e accompagnatori turistici abilitati, residenti di Busca (con documento)

Agevolazioni: ingresso gratuito per i possessori di Abbonamento Musei e per i residenti di Busca; previste riduzioni per studenti, insegnanti e giovani.

Prenotazioni e informazioni: 371.5420603 – info@casafrancotto.it

Orari di apertura:

Venerdì: 15,30 – 18,30

Sabato: 10 – 12 e 15,30 – 18,30

Domenica: 10 – 12 e 15,30 – 18,30

EVENTI COLLATERALI DI MAGGIO

Un calendario ricco di appuntamenti affianca la mostra e invita il pubblico a scoprire, oltre al patrimonio cinematografico, anche le bellezze storiche e naturalistiche del territorio.

Domenica 3 maggio, alle 15

“Giardini: le isole verdi della città!” – passeggiata naturalistica nei giardini buschesi

Domenica 10 maggio, alle 16

“San Costanzo al Monte” – visita guidata al complesso romanico a cura dei volontari per l’arte

Domenica 24 maggio, alle 15

“Sulle tracce di antichi cammini” – passeggiata naturalistica da San Giacomo a San Martino