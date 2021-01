Tapis roulant magnetico: opinioni e prezzi

Il tapis roulant magnetico (vieni a scoprire il portale completo al link con tutti i modelli) è un modello molto comune tra gli appassionati di attività fisica indoor. Essendo privo di motore elettrico, deve la sua forza motrice alla spinta delle vostre gambe; dopo aver selezionato il livello di pendenza desiderato potrete scivolare sul nastro con il naturale movimento della camminata o della corsa. In commercio esistono modelli dotati di funzioni, prezzi e dimensioni differenti.

Il tapis roulant senza motore è infatti un alleato indispensabile per praticare attività aerobica tra le mura domestiche o per migliorare la vostra esperienza di home-fitness.



Siete alla ricerca di un dispositivo capace di soddisfare le vostre esigenze? In questo articolo spieghiamo come scegliere il miglior prodotto attualmente sul mercato e vi proponiamo una breve recensione dei modelli più acquistati del momento. La pedana magnetica è dopotutto la protagonista indiscussa della ginnastica domestica e si rivolge agli amanti di running e jogging che vogliono allenarsi con assiduità, anche nelle fredde giornate invernali. Scopriamo quali sono le caratteristiche da valutare prima dell’acquisto.

Tapis roulant magnetico, come funziona?

Su questo sito riceverete consigli in merito alla scelta di un tapis roulant acquistabile su Amazon, l’e-commerce numero 1 al mondo. La maggior parte dei modelli disponibili è ovviamente dotata di pedana personalizzabile: questo significa che potrete regolare lo scorrimento del nastro a vostro piacimento (simulando una camminata in salita o una piacevole passeggiata a passo veloce). Sta a voi selezionare le caratteristiche più stimolanti e coerenti al vostro livello di allenamento.



In aggiunta a quanto detto, quasi tutte le pedane magnetiche sono dotate di caratteristiche basiche con cui tenere sotto controllo le performance sportive: tra le tante, un display per monitorare il workout, un pomello per regolare la scioltezza del nastro e un sistema pieghevole per riporre il vostro alleato di fitness in ambienti ristretti. Il nostro consiglio è quello di optare per un articolo dalla struttura leggera e facilmente adattabile a qualsiasi spazio domestico: scegli dunque un dispositivo dotato di rotelle e seleziona un sistema a pedana larga per muoverti su una superficie calpestabile sufficientemente estesa.



Per quanto concerne il suo funzionamento, il tapis roulant magnetico è totalmente privo di automatismi elettrici. In altre parole, non sarete costretti ad allenarvi in prossimità di una presa né dovrete acquistare un prodotto pesante e ingombrante. La pedana magnetica è sottile, intuitiva e facile da usare anche nel caso di anziani che vogliono solo sgranchirsi le gambe. Attenzione però: la velocità del tapis roulant magnetico è correlata al peso e alla forza fisica della persona che ne fa uso. Non è quindi possibile correre in modo intensivo o organizzare allenamenti extreme. Il prodotto in questione è invece perfetto per simulare una camminata a passo veloce normalmente effettuata su strada

Tapis roulant meccanico e pedana magnetica

Il tapis roulant meccanico (anche chiamato magnetico) è un fedele alleato domestico. Dopotutto, camminare è un'attività fisica salutare e benefica per l’organismo umano: non c’è bisogno di essere corridori super-allenati per portare a termine una piacevole sessione di fitness stando comodamente a casa. Prima di passare ad analizzare i migliori tapis roulant del momento, in ogni caso, ci teniamo a specificare alcune caratteristiche delle pedane magnetiche.



Allenamento soft non è sinonimo di scarsa utilità, anzi. Perdere peso e tonificare i muscoli con il tapis meccanico è possibile: sarà sufficiente aumentare l’intensità dello sforzo modificando la resistenza dei magneti che consentono al nastro di scivolare sotto i vostri piedi. Simulando una pendenza "in salita" si potranno bruciare circa 10 kcal al minuto; un risultato sicuramente niente male se desiderate intaccare le cellule adipose e bruciare più grassi.

1 - Diadora Fitness Forty Tapis Roulant Magnetico

Diadora Forty è il tapis roulant magnetico progettato per chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’home-fitness. Ideale per simulare vari livelli di pendenza, è dotato anche di mini-computer tramite cui monitorare i valori dell’attività fisica e il battito cardiaco per minuto (tecnologia Hand Pulse). Interessante anche la sua scocca in resistente ferro smaltato con cui sostenere fino a 100 kg di peso corporeo in movimento. L’azienda ha investito sulle moderne tecnologie per creare un dispositivo ripiegabile, versatile e leggero (22 Kg con rotelle).



Pro

• Ottimo rapporto qualità-prezzo.

• L’attrezzo occupa soltanto 55x37x132 cm quando è chiuso.

• Il display tiene sotto controllo i vostri progressi in modo rapido e intuitivo.



Contro

• Alcuni clienti lamentano una superficie di camminata che tende a "decentrarsi" a seguito di un uso prolungato.



2 - KAWIN Shopping

Il tapis roulant magnetico marca KAWIN è progettato per sostenere un peso massimo di 80 kg su una pedana da 38 x 78 centimetri. Tra i vantaggi del modello in questione c’è senza dubbio l’ottimo rapporto qualità-prezzo: l’articolo sportivo è il compromesso ideale per quanti tra voi siano alla ricerca di un prodotto amatoriale da utilizzare per 10-15 minuti di camminata intensiva. Semplice da aprire e da montare, occupa inoltre poco spazio nel momento in cui viene riposto. La tecnologia di KAWIN non è senza dubbio tra le più avanzate sul mercato, eppure i consumatori si sono detti soddisfatti del pratico spostamento con rotelle e della qualità dei materiali usati.



Pro

• Economico e semplice da spostare grazie alla comode rotelle.

• Il contacalorie è uno strumento aggiuntivo con cui tenere sotto controllo le vostre performance.



Contro

• Non concepito per correre.

• La tecnologia basic non lo rende adatto per gli sportivi che vogliono monitorare tutte le statistiche di allenamento.



3 - Movi Fitness MF101

Movi Fitness ha recentemente commercializzato la sua ultima versione di tapis roulant magnetico. Con un peso di soli 28 kg e un display LCD con cui visualizzare tutte le principali statistiche (tempo, velocità, distanza, calorie e pulsazioni), il dispositivo è senza dubbio tra i più acquistati su Amazon. La pedana può essere regolata in base a otto differenti livelli di sforzo/pendenza allo scopo di favorire il movimento sulla superficie di 320x1200 mm. Il modello in questione è inoltre dotato di rilevamento tramite cardiofrequenzimetro collocato in prossimità dei due braccioli di sostegno (con grip). Il Movi Fitness è senza dubbio un ottimo compromesso per quanti siano alla ricerca della qualità senza pretendere funzionalità troppo extreme.

Pro

• Ottima superficie calpestabile.

• Possibilità di personalizzare l’allenamento grazie alle otto differenti modalità.

• Materiali di qualità: il metallo smaltato di nero è estremamente durevole e resistente.



Contro

• Difficile da assemblare. Il sistema di chiusura è inoltre meno intuitivo degli altri modelli.



4 - Diadora Fitness Evo

Il Diadora Fitness Evo merita una posizione di spicco nella nostra top five. Il tapis roulant magnetico è un valido alleato per allenarsi in casa in virtù della sua leggerezza (25 kg), del peso massimo supportato (max. 110 kg) e delle misure contenute (127 x 62 x 126 cm). Il mini-computer collegato al display LCD tiene sotto controllo la vostra frequenza cardiaca grazie al sistema Hand Pulse, mentre il pomello - collocato sulla scocca esterna - permette di scegliere tra 8 livelli di difficoltà. Con le sue ruote di trasporto, il computer intelligente e l’ottima leggerezza della scocca, il Diadora Fitness Evo è senza dubbio un compromesso vincente.



Pro

• Design raffinato, maneggevole e funzionale.

• Display LCD con valutazione Hand Pulse.

• Ottimo rapporto qualità-prezzo.



Contro

• Nessuno svantaggio da evidenziare.



5 - Everfit Tapis Roulant TFK-100-MAG

Concludiamo la nostra breve guida all’acquisto con Everfit, il tapis roulant magnetico dotato di 4 livelli di inclinazione e due pomelli di regolazione intelligente. Il dispositivo deve la sua fama al peso contenuto (21 kg) e al peso massimo supportato (100 kg). In aggiunta a quanto detto, il piano di corsa è tra i più estesi della gamma (365 x 1150 mm) sebbene la leggerezza del nastro impedisca di correre o camminare in modo più intensivo. Un buon prodotto che dovrebbe migliorare la qualità dei materiali impiegati.



Pro

• Leggerezza della scocca e ampiezza della pedana.

• Otto livelli di intensità e quattro piani di inclinazioni differenti.



Contro

• Il nastro è troppo leggero e - sotto sforzo fisico prolungato - tende a bloccarsi.